बिबट्यापासून बचाव करण्यासाठी तरुणाचा गावठी जुगाड !

शिराळा : अंत्री बुद्रुक (ता. शिराळा, जि. सांगली ) येथील भूषण पाटील या तरुणाने कुत्र्याचा बिबट्यापासून बचाव करण्यासाठी लोखंडी पट्टीला खिळे बसवून गळ्यात बांधण्यासाठी पट्टा तयार केला आहे. त्यामुळे कुत्र्याचा बिबट्यापासून बचाव होईल. त्याच्या या गावठी जुगाडाची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. बिबट्याच्या वाढत्या हल्ल्यामुळे घरचा रखवालदार कसा वाचवायचा हा प्रश्न सर्वांना पडल्याने अशा वेगवेगळ्या क्‍लृप्त्या लढवण्याची वेळ आली आहे.

शिराळा तालुक्‍यात सध्या बिबट्याचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. दररोज कोणत्या ना कोणत्या गावात बिबट्याचे दर्शन, पाळीव प्राण्यांच्यावर हल्ले झाल्याच्या घटना घडत आहेत. तालुक्‍यातील अनेक गावांतील कुत्री बिबट्याने फस्त केली असल्याने कुत्र्यांची संख्या घटू लागली आहे. तालुक्‍यातील बहुतांशी शेतकरी हे वस्तीवर असतात. त्यासाठी राखणदार म्हणून कुत्री पाळली जात आहेत. मात्र सध्या बिबट्याचे मोठ्या प्रमाणात प्रस्त वाढले असल्याने पाळीव प्राण्यांच्यावर हल्ले होऊ लागले आहेत. त्यात कुत्र्यांचा मोठ्या प्रमाणात बळी गेला आहे. अंत्री येथे जवळपास 9 कुत्री बिबट्याच्या हल्ल्यात ठार झाली आहेत. आता असणारी कुत्री कशी वाचवायची हा प्रश्न पडला आहे. त्यासाठी अंत्रीच्या भूषण पाटील या युवकाने लोखंडी पट्टीला खिळे बसवून गळ्यात बांधण्यासाठी पट्टा तयार केला. बिबट्या शक्‍यतो मान पकडत असल्याने मानेला असणाऱ्या पट्टयाला खिळे असल्याने कुत्र्याचा बचाव होईल. त्यासाठी त्याने हे गावठी जुगाड केले आहे. या जुगडची सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. संपादन : युवराज यादव

