मुंबईहून आलेला कुंडलवाडीचा तरुण पॉझिटिव्ह

इस्लामपूर (जि सांगली) : वाळवा तालुक्‍यातील कुंडलवाडी येथील एका तरुणाचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. मुंबईहून आलेल्या या 30 वर्षीय तरुणाची येलूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये तपासणी करण्यात आली होती. मुंबई-पुणे तसेच बाहेरून वाळवा तालुक्‍यात येणाऱ्या लोकांची धास्ती निर्माण झाली असतानाच कुंडलवाडी येथील एकाचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. यामुळे महिनाभर शांत झालेल्या वाळवा तालुक्‍यात पुन्हा खळबळ माजली आहे. तालुका प्रशासनाने आज रात्री तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. कुंडलवाडी येथील हा तरुण मुंबईहून आला आहे. तपासणी केली असता त्याला कोरोनासदृश लक्षणे जाणवल्याने त्याला मिरज येथील शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. या तरुणाचा गुरुवारी स्वॅब घेण्यात आला होता. आज त्याचा अहवाल प्राप्त झाला असून तो कोरोना पॉझिटिव्ह आहे. याच्यासोबत मुंबईहून आलेला कुंडलवाडीमधीलच एक मित्र निगेटिव्ह आला आहे. याशिवाय या तरुणाचे संबंधित कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंग सुरू असून अनुषंगिक उपाययोजना प्रशासनातर्फे करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिली. दरम्यान, हा अहवाल पॉझिटिव्ह येताच प्रांताधिकारी नागेश पाटील यांच्यासह पोलिस प्रशासनाने गावात तत्काळ उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. तो तरुण ज्या भागात राहत होता, तो भाग कंटेन्मेंट करण्यात आला असून या तरुणाच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींचा शोध सुरू करण्यात आला आहे.

दरम्यान, यापूर्वी पॉझिटिव्ह आलेल्या घोरपडी येथील रुग्णाच्या संपर्कातील ट्रकचालक व त्याच्या कुटुंबातील सदस्य तसेच ताकारी येथील सहा व केदारवाडीमधील दोघांचे कोरोना चाचणी अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत, अशी माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी साकेत पाटील यांनी दिली. कामेरी व कासेगावमधील जे दोन रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह होते, त्यांचेही अहवाल आज निगेटिव्ह आले आहेत, त्यामुळे धोका टळला आहे. प्रशासन पूर्ण खबरदारी घेईल कुंडलवाडी येथील कोरोनाबाधित रुग्ण विक्रोळी-मुंबईहून आला असून आल्यापासून तो घरीच थांबून होता. त्याच्या कुटुंबात सहा सदस्य आहेत, त्या सर्वांना इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन केले आहे. त्यांना अद्याप कोणतीही लक्षणे नाहीत. प्रशासन पूर्ण खबरदारी घेईल.

- नागेश पाटील, प्रांताधिकारी, इस्लामपूर

