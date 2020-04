पोलिसांचा "तो' व्हिडिओ  युवराजसिंग ने केला शेअर

तासगाव ता (सांगली) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर माणूसच माणसाच्या उपयोगी पडतो हे वारंवार सिद्ध होत असताना, तासगाव पोलिसांचा एक व्हिडिओ प्रसिद्ध क्रिकेटपटू युवराजसिंग ने फेसबुक शेअर करून पोलिसांमधील माणुसकीला सॅल्युट केला आहे. युवराजसिंग ने शेअर केलेला व्हिडीओ 4. 2लाख लोकांनी पाहिला आहे. तर 11 हजार लोकांनी शेअर केला आहे. तासगाव पोलीस ठाण्यातील पोलीस हवालदार एस के माने आणि त्यांचे 2 गृहरक्षक दलातील सहकारी जाधव आणि फकीर हे कोरोनामुळे पुकारलेल्या लॉकडाऊन च्या पार्श्वभूमीवर येळावी (ता. तासगाव) येथे बंदोबस्तासाठी तैनात होते. गस्त घालत असताना त्यांना एक वयस्कर व्यक्ती रस्त्याने एकटाच डोक्‍यावर पिशवी घेऊन चालत निघालेली होती. त्याला त्यांनी हटकले कुठून आला? कुठे निघाला ? अशी विचारणा करून रस्त्याच्या कडेला घेतले. गावोगावी भटकत फिरणाऱ्या त्या व्यक्तीने हिंदीमध्ये चार दिवस पोटात काय नसल्याचे सांगताच , पोलिसांच्यातील माणूस जागा झाला. त्यांनी चटकन आपल्या मोटारसायकल च्या डिकीतील जेवणाचे डबे काढून त्या भुकेल्या माणसाला खाऊ घातले. जेव्हा हा प्रकार घडत होता तेव्हा आजूबाजूच्या लोकांना वाटले की आता पोलीस त्या व्यक्तीला बडवणार म्हणून ते व्हिडीओ काढत होते. त्यापैकी कोणीतरी तो व्हिडीओ व्हायरल केला.

तो व्हिडीओ चक्क क्रिकेटपटू युवराजसिंग पर्यंत पोहोचला."सॅल्यूटिंग द हिरोज" असे म्हणत 4 एप्रिल रोजी त्यांनी आपल्या फेसबुक पेजवर हा व्हिडीओ शेअर केला. ही घटना (व्हिडीओ) 2.3 लाख लोकांनी पहिला आणि त्यावर 4.2 हजार प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या आहेत तर 11 हजार जणांनी हा व्हिडीओ पुढे शेअर केला आहे. हा व्हिडीओ पहाणाऱ्या सगळ्यांनी त्या पोलिसांचे त्यांच्यातील माणुसकीचे तोंड भरून कौतुक केले आहे. सोशल मीडियाची ताकद किती मोठी आहे याचे हे एक उत्तम उदाहरण मानले पाहिजे.

