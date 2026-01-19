पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : भाजपला रोखण्यासाठी ग्रामीण राजकारणात मोठी खेळी; नेत्यांचे एकमत, कार्यकर्त्यांची धावपळ

District Council Alliance : महापालिकेतील यशानंतर जिल्हा परिषदेतही आघाडी पॅटर्न कायम ठेवण्याचा निर्धार,दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास ग्रामीण सत्तासमीकरण पूर्णपणे बदलणार
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने पुन्हा एकदा आघाडी पॅटर्न राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात ‘महाअंडरस्टँडिंग’ होण्यासाठी अजित पवारांची राष्ट्रवादी, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना सोबत येते का, याबाबत चाचपणी केली जाणार आहे.

