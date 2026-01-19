Sangli ZP : भाजपला रोखण्यासाठी ग्रामीण राजकारणात मोठी खेळी; नेत्यांचे एकमत, कार्यकर्त्यांची धावपळ

सांगली : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने पुन्हा एकदा आघाडी पॅटर्न राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात ‘महाअंडरस्टँडिंग’ होण्यासाठी अजित पवारांची राष्ट्रवादी, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना सोबत येते का, याबाबत चाचपणी केली जाणार आहे. .भाजप विरोधी मतांचे विभाजन टाळून भाजप विरोधी जागांची संख्या वाढवण्यावर विरोधकांचे एकमत होताना दिसते आहे. दोन दिवसांत त्याबाबत चर्चेच्या फेऱ्या सुरु होतील. महापालिकेप्रमाणेच शेवटच्या क्षणी त्याबाबत निर्णय होतील, असे सांगण्यात आले..Sangli Election : महाविकास आघाडीच्या पटावर रोज नवा डाव; शेवटच्या क्षणापर्यंत राजकीय खलबते.जिल्हा परिषदेच्या ६१ जागांसाठी आणि पंचायत समितीच्या १२२ जागांसाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने आपापल्या भागात इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू केल्या आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रवादी (अजित पवार) ची ही मुलाखती घेत आहे. नगरपालिकेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरचंद्र पवार पक्षाने एकमेकांविरोधात उमेदवार दिले..महापालिकेला तर थेट आघाडी केली होती. जयंत पाटील, विश्वजित कदम, विशाल पाटील यांच्या एकीला चांगले यश आले. या आघाडीने योग्य ठिकाणी जागा सोडल्याने राष्ट्रवादी (अजित पवार) देखील भाजप विरोधात मतांचे बेरीज करून चांगला पल्ला गाठू शकली. आता भाजप त्या चुकीतून धडा घेऊन राष्ट्रवादीला सोबत घेण्याचा विचार करू शकते, त्याकडेही लक्ष असेल..या स्थितीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी, तसेच भाजप विरोधांना सोबत घेण्याचा फॉर्म्युला घेऊन आघाडीने मांडणीला सुरवात केली आहे. ज्या ठिकाणी विद्यमान सदस्य ज्या पक्षाचे आहेत, तेथे त्यांनी संधी देण्याबातचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. .ZP Panchyat Samiti Election : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची रणधुमाळी; राजकीय हालचालींना वेग : युती, आघाड्यांवर गणिते अवलंबून.काही ठिकाणी ताकदीच्या उमेदवारांची एकमेकांना देवाण-घेवाण केली जाईल, असेही संकेत मिळत आहेत. तासगाव-कवठेमहांकाळसारख्या ठिकाणी भाजपची ताकद तुलनेत कमी आहे, तेथे वेगळा पॅटर्न राबण्याच्या भूमिकेला सहकार्य केले जाऊ शकते, असे चित्र आहे. .नगरपालिका आणि महापालिकेत आघाडी पॅटर्न यशस्वी ठरला आहे. तोच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीला कायम ठेवून वाटचाल करण्यात येईल. मांडणी कशी करावी, याबाबत चर्चा सुरू आहेत. आधी तुल्यबळ उमेदवार समोर ठरवले जातील आणि मग गट निहाय अंतिम निर्णय होईल.-खासदार विशाल पाटील .राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढतील, असे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी बारामती येथे जाहीर केले आहे. आमदार जयंत पाटील यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहे. .त्यामुळे या महाआघाडीकडे काँग्रेस आणि ठाकरे सेना कशी सहभागी असेल, शिंदे सेना सहभागी झाली तर भाजप काय भूमिका घेणार, असे काही प्रश्न ओघाने येतात. त्याची उकल स्थानिक पातळीवर कशी होते, हे पाहणे रंजक असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.