पिंपरी-चिंचवड शहरात आज 127 नवीन रुग्ण 

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरात आज 127 रुग्ण आढळले. त्यामुळे एकूण रुग्णसंख्या 87 हजार 51 झाली आहे. आज 165 जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला. बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या 83 हजार 374 झाली आहे. सध्या दोन हजार 158 सक्रिय रुग्ण आहेत. आज शहरातील आठ व बाहेरील दोन अशा दहा रुग्णांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे शहरातील मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या एक हजार 519 आणि शहराबोहरील मृतांची संख्या 627 झाली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा आज मृत्यू झालेले शहरातील नागरिक पुरुष चिखली (वय 80), आकुर्डी (वय 73), पिंपळे गुरव (वय 60), निगडी (वय 70), चिंचवड (वय 57) व महिला मोशी (वय 62 व 76), कासारवाडी (वय 85) येथील रहिवासी आहेत. आज शहराबाहेरील मृत्यू झालेल्या व्यक्ती पुरुष लोणावळा (वय 55), वाघोली (वय 60) येथील रहिवासी आहेत. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा माझे कुटुंब माझी जबाबदारी मोहिमेअंतर्गत शहरातील नागरिकांची घरोघरी जाऊन तपासणी केली जात आहे. त्यासाठी एक हजार 314 पथके नियुक्त केले आहेत. आजपर्यंत 21 लाख 48 हजार 985 नागरिकांची तपासणी केली. त्यात चार हजार 967 व्यक्तींच्या घशातील द्रावांचे नमुने तपासण्यात आले. त्यात 171 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटीव्ह आलेत.

