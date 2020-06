मावळात दोन वृद्ध महिलांना कोरोनाची लागण

वडगाव मावळ : आंदर मावळातील माऊ येथे एक 80 वर्षीय तर पवन मावळातील कडधे येथे एक 70 वर्षीय महिला कोरोना पॉझिटिव्ह आढळली असल्याची माहिती तालुका आरोग्यधिकारी डॉ. चंद्रकांत लोहारे यांनी दिली. एकाच दिवशी दोन रुग्ण सापडल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप माऊ येथील महिला अंधेरीवरून आली होती. लक्षणे आढळल्याने तिला तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. ती कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचा अहवाल गुरुवारी प्राप्त झाला. तिच्यावर तळेगाव येथील मायमर मेडिकल रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून तिच्या नजीकच्या संपर्कातील सात व्यक्तींना तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा कडधे येथे आढळलेल्या ७० वर्षीय महिलेवर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु आहेत. तिच्या नजीकच्या संपर्कातील आठ व्यक्तींना तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहे. कडधे येथे सोमवारी एक ४५ वर्षीय पुरुष कोरोना पॉझिटिव्ह आढळला होता. तालुक्यात आत्तापर्यंत २० कोरोना रुग्ण आढळले असून उपचारानंतर त्यातील १५ जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. दरम्यान, ऊर्से येथील संशयित ३२ वर्षीय तरुणाचा अहवाल निगेटीव्ह आला आहे. लक्षणे आढळल्याने त्याचा स्वॅब बुधवारी तपासणीसाठी पाठविण्यात आला होता.

Web Title: 2 Old Age Woman Infected by COVID 19 in Maval Pune