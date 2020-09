पिंपरी-चिंचवड शहरात सलग दुसऱ्या दिवशी 24 मृत्यू 

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड शहरात आज सलग दुसऱ्या दिवशी 24 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. कालही 24 जणांचा मृत्यू झाला होता. आज मृत्यू झालेल्यांमध्ये 16 जण शहरातील असून आठ जण शहराबाहेरील आहेत. यात 14 पुरुष आणि 10 महिलांचा समावेश आहे. आजपर्यंत शहरातील मृतांची संख्या 959 झाली आहे. तर, शहरात उपचार घेतलेले मात्र शहराबाहेरील रहिवासी असलेल्या 236 जणांचा आजपर्यंत मृत्यू झाला आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप शहरात आज एक हजार 14 जणांना संसर्ग झाल्याचे आढळले. त्यामुळे एकूण रुग्णसंख्या 57 हजार 507 झाली आहे. आज 515 जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला. आजपर्यंत 47 हजार 592 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. सध्या आठ हजार 956 सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यातील पाच हजार 693 रुग्ण महापालिकेच्या रुग्णालयांत उपचार घेत आहेत. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा आज मयत झालेल्या व्यक्ती मोशी (पुरुष वय 61), काळेवाडी (पुरुष वय 84), पिंपळे गुरव (पुरुष वय 65), तळवडे (पुरुष वय 57), चिखली (पुरुष वय 29), भोसरी (पुरुष वय 66), पिंपळे सौदागर (पुरुष वय 48), आळंदी (पुरुष वय 50), आंबेगाव (पुरुष वय 60), मंचर (पुरुष वय 51), सातारा (पुरुष वय 47), बारामती (पुरुष वय 67), दौंड (पुरुष वय 65), खंडाळा (पुरुष वय 76), पिंपरी (स्त्री वय 82), मोशी (स्त्री वय 56), अजमेरा (स्त्री वय 61), पिंपळे गुरव (स्त्री वय 73), अजंठानगर (स्त्री वय 50), रहाटणी (स्त्री वय 84), निगडी (स्त्री वय 72), बिजलीनगर (स्त्री वय 83), दिघी (स्त्री वय 80), खेड (स्त्री वय 75) येथील रहिवासी आहेत. Edited By - Prashant Patil

