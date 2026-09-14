पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad Accident news : भरधाव डंपरच्या धडकेत तरुण वकील साक्षी चौभेचा मृत्यू, पिंपरीत हळहळ

Accident News : भरधाव डंपरच्या बेफाम धडकेत एलएलबी पूर्ण करून वकिली क्षेत्रात नाव कमावण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या २६ वर्षीय तरुणीचा जागीच मृत्यू; अपघातानंतर पसार झालेला चालक पोलिसांच्या ताब्यात
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सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी : शिक्षण पूर्ण करून वकिली व्यवसायात भरारी घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या दुचाकीस्वार तरुणीचा भरधाव डंपरच्या धडकेत अंत झाला. राजे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाकडून (गोदाम चौक) वडमुखवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर शुक्रवारी सायंकाळी ही दुर्घटना घडली.

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