Pimpri Chinchwad Accident news : भरधाव डंपरच्या धडकेत तरुण वकील साक्षी चौभेचा मृत्यू, पिंपरीत हळहळ

पिंपरी : शिक्षण पूर्ण करून वकिली व्यवसायात भरारी घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या दुचाकीस्वार तरुणीचा भरधाव डंपरच्या धडकेत अंत झाला. राजे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाकडून (गोदाम चौक) वडमुखवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर शुक्रवारी सायंकाळी ही दुर्घटना घडली..साक्षी दिनेश चौभे (वय २६, रा. नेक्सस गुलमोहर सोसायटी, चऱ्होली) असे मृताचे नाव आहे. त्या शिवाजीनगर आणि पिंपरी न्यायालयात प्रॅक्टिस करायच्या. कामकाज आटोपून त्या दुचाकीने घरी जात होत्या. आरकेएल शाळेसमोर डंपरने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. चाकाखाली आल्याने त्या गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना पिंपरीतील यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र, त्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला..इलेक्ट्रिक बसच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार, डोकं चाकाखाली आल्याने मेंदू बाहेर; धक्कादायक घटना....अपघातानंतर पसार झालेला डंपर चालक प्रमोद चव्हाण (रा. निरगुडी, मूळ यवतमाळ) याला पोलिसांनी अटक केली आहे.एकुलती एक मुलगी गमावलीसाक्षी अभ्यासात लहानपणापासूनच हुशार होती. एलएलबी केल्यानंतर तिने प्रॅक्टिस सुरू केली. तिने एलएलएम अभ्यासक्रमासाठीही प्रवेश घेतला होता. तिचे वडील खासगी कंपनीत नोकरीला असून आई गृहिणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.