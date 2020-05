गरजूंसाठी देणाऱ्यांचे हात वाढताहेत... पिंपरीत 'एवढ्या' संस्था करताहेत मदत...

पिंपरी : शहरातील गरजू आणि गोरगरीब लोकांना जेवण देण्यासाठी लहान-मोठ्या स्वयंसेवी संस्थांचे योगदान वाढत आहे. आतापर्यंत जवळपास 45 स्वयंसेवी संस्था-उद्योगांमार्फत 1 लाख 18 हजार लोकांना जेवण दिले जात होते. त्यामध्ये आता आणखी 8 नवीन स्वयंसेवी संस्थांची भर पडली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राज्यात पहिल्यांदा टाळेबंदी जाहीर झाल्यापासून अनेक स्वयंसेवी संस्था गरजू लोकांना जेवण देण्याच्या कार्यात गुंतलेल्या आहेत. सुरुवातीच्या काळात 14 संस्था होत्या. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने त्यामध्ये वाढ होत गेली. त्यांची संख्या 45 इतकी झाली. आता देखील त्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त संदीप खोत म्हणाले, "गरजू लोकांसाठी कम्युनिटी किचन चालविण्यासाठी छोट्या-मोठ्या सेवाभावी संस्थांची मदत घेतली जात आहे. त्यासाठी प्रत्येक प्रभाग स्तरावर उपअभियंता यांच्या नेतृत्वाखाली कनिष्ठ अभियंता, बीट निरीक्षक आदी 5 ते 6 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे पथक तयार करण्यात आले आहे. त्यांच्या मदतीने स्वयंसेवी संस्थांशी समन्वय साधला जात आहे. प्रत्येक संस्थेच्या कम्युनिटी किचनवर देखरेख करण्यासाठी क्रीडा शिक्षकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. काही संस्था स्वतःहून अन्नदानाचे कार्य करत आहेत. तर उर्वरीत संस्थांना महापालिकेकडून धान्याची मदत दिली जात आहे. सध्या लाभार्थ्यांची संख्या जवळपास 1 लाख 18 हजार इतकी आहे. मात्र, काही दिवसांपासून स्थलांतरीत कामगार, मजूर त्यांच्या गावी जाऊ लागल्याने लाभार्थ्यांच्या संख्या कमी होऊ लागली आहे.'' पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पिंपरी येथील 'इस्कॉन'च्या कम्युनिटी किचनमधून सुमारे 31 हजार 350 गरजू लोकांना जेवण दिले जात आहे. त्याखालोखाल चंद्ररंग चॅरिटेबल ट्रस्ट 13 हजार आणि श्री काळभैरवनाथ उत्सव समिती, पिंपरीगाव यांच्या कडून 4 हजार 270 लोकांना जेवण पुरविले जात आहे. याखेरीज, इतर अनेक छोट्या-मोठ्या संस्थांचेही मोलाचे योगदान मिळत आहे. सध्या त्यात, आणखी 8 संस्थांची भर पडली आहे.

