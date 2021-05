पिंपरी-चिंचवडमध्ये आज ५३७४ जणांना डिस्चार्ज तर ६४१ नवीन रुग्ण

Pimpri Chinchwad

पिंपरी - शहरात बुधवारी ७६२ रुग्ण (Corona Patient) आढळले. एकूण रुग्णसंख्या दोन लाख ४३ हजार ९४७ झाली आहे. आज एक हजार ९८० जणांना डिस्चार्ज (Discharge) देण्यात आला. बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या दोन लाख २६ हजार ३९९ झाली आहे. (New Patients in Pimpri Chinchwad less than number of patients d