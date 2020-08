पिंपरी-चिंचवडमध्ये आज कोरोनामुळे वीस जणांचा मृत्यू

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील कोरोनाबाधित रुग्णांमध्ये मागील दोन दिवसांच्या तुलनेत सोमवारी (ता. 3) आणखी घट झाली. सोमवारी 748 नवीन रुग्णांची नोंद झाली. त्यामुळे शहरातील एकूण रुग्णसंख्या 23 हजार 682 झाली आहे. तर एकाच दिवसात तब्बल वीस जणांचा मृत्यू झाला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पिंपरी-चिंचवड शहरात मागील आठवड्याच्या तुलनेत गेल्या दोन दिवसांपासून काही अंशी कोरोना रुग्णांचे प्रमाण घटले आहे. दरम्यान, कोरोनाबाधितांच्या संख्येत झालेली घट दिलासादायक ठरत असली, तरी सोमवारी एकाच दिवशी वीस जणांचा मृत्यू झाल्याची चिंताजनक बाब आहे. मृत्यू झालेल्यांमध्ये भोसरीतील 55 व 90 वर्षीय महिला, 60 वर्षीय पुरुष, दापोडीतील 60 वर्षीय महिला व 70, 72 वर्षीय पुरुष, संगवीतील 92 व 27 वर्षीय पुरुष, पिंपरीतील 67 वर्षीय महिला, 57 वर्षीय पुरुष, पिंपळे गुरवमधील 30 व 61 वर्षीय पुरुष, थेरगावमधील 49, 59, 66 वर्षीय पुरुष, काळेवाडीतील 65 वर्षीय पुरुष, निगडीतील 64 वर्षीय पुरुष, फुगेवाडीतील 59 वर्षीय महिला, माणमधील 68 वर्षीय पुरुष, फुरसुंगीतील 71 वर्षीय पुरुषाचा समावेश आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा आजचा वैद्यकीय अहवाल * दाखल झालेले संशयित रुग्ण - 770

* पॉझिटिव्ह रुग्ण - 748

* निगेटिव्ह रुग्ण - 54

* चाचणी अहवाल प्रतीक्षेतील रुग्ण - 1239

* रुग्णालयात दाखल एकूण संख्या - 3895

* कोरोनामुक्त रुग्णांची संख्या - 727

*आजपर्यंत मृत्यू - 489

* आजपर्यंत कोरोना मुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या - 16206

* दैनंदिन भेट दिलेली घरे - 22154

* दैनंदिन सर्वेक्षण केलेली लोकसंख्या - 71288

Web Title: 748 new corona positive patients found and 727 coronal free in pimpri chinchwad