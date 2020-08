पिंपरी-चिंचवडमध्ये आज 797 रुग्ण कोरोनामुक्त, तर एवढ्या जणांना लागण

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील कोरोनाबाधित रुग्णांमध्ये रविवारी (ता. 2) काही अंशी घट झाली. रविवारी 871 नवीन रुग्णांची नोंद झाली. त्यामुळे शहरातील एकूण रुग्णसंख्या 22 हजार 934 झाली आहे. कोरोनाची कोणतीही लक्षणे नसलेल्या 797 जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पिंपरी - चिंचवड शहराच्या सर्वच भागात कोरोनाचे सक्रिय रुग्ण आहेत. रविवारी 871 नवीन रुग्णांची भर पडली. रविवारी शहराबाहेरील एकही कोरोनाबाधीत रुग्ण दाखल झाला नाही. शहरात रविवारपर्यंत 22 हजार 934 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यातील 15 हजार 479 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. सध्या सात हजार 455 सक्रिय रुग्णांवर महापालिका रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आजचा वैद्यकीय अहवाल * दाखल झालेले संशयित रुग्ण - 2444

* पॉझिटिव्ह रुग्ण - 871

* निगेटिव्ह रुग्ण - 1528

* चाचणी अहवाल प्रतीक्षेतील रुग्ण - 1271

* रुग्णालयात दाखल एकूण संख्या - 3704

* डिस्चार्ज झालेले एकूण रुग्ण - 2408

* कोरोनामुक्त रुग्णांची संख्या - 797

* आजपर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या - 15479

* दैनंदिन भेट दिलेली घरे -21194

* दैनंदिन सर्वेक्षण केलेली लोकसंख्या - 68257

Web Title: 871 new corona positive in pimpri chinchwad on sunday