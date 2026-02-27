Pimpri Chinchwad Crime : काळेवाडीतील लकी बेकरी चौकात पैशांच्या कारणावरून तरुणाचा खून

पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad crime news : काळेवाडीतील लकी बेकरी चौकात पैशांच्या वादातून तरुणाची चाकूने भोसकून निर्घृण हत्या करण्यात आली असून, पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून न्यायालयाने आरोपींना तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
पिंपरी : पैशांच्या कारणावरून झालेल्या वादात चाकूने वार करून तरुणाची हत्या करण्यात आली. ही घटना काळेवाडीतील लकी बेकरी चौक येथे घडली. हाशिम सईद राईन (वय २४) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी अरबाज सईद राईन (रा. विजयनगर, काळेवाडी) यांनी काळेवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी सद्दाम मो. मुमताज राईन आणि मो. शरीफ वली खान ऊर्फ जर्सी पठाण (दोघेही रा. कापसे चाळ, विजयनगर, काळेवाडी) यांना अटक केली आहे.

