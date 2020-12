पुणे मुंबई एक्स्प्रेसवर किवळे एक्झिटजवळ खासगी बस पलटली; 20-25 प्रवासी जखमी

देहू : पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवर किवळे एक्झिटजवळ खासगी बस चालकाचा बसवरील ताबा सुटल्याने बस पलटी झाली. रविवारी(ता.27) दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. बसमधील वीस ते पंचवीस प्रवासी जखमी झाले असून महामार्गालगतच्या जवळच्या विविध रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. मुंबईहून सांगली येथे साखरपुडा समारंभाला हे सर्वजण बसने जात होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, ''मुंबईहून एका खासगी बसने( क्रमांक एमएच04 एफ के 37856)ने सांगलीकडे जात होते. किवळे येथे बसचालकाचा बसवरील ताबा सुटल्याने बस पलटली. बसमध्ये 40 जण असल्याची माहिती आहे. त्यापैकी वीस ते पंचवीस जण जखमी झाले आहेत. देहूरोड पोलिस, महामार्ग पोलिस आणि देवदूत यंत्रणा घटनास्थळी पोचली. बसमधील प्रवाशांना बाहेर काढण्यात आले आहे. जवळच असलेल्या खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत.

