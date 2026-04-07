Pimpri Chinchwad News : महापालिकेच्या मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयांमुळे रुग्णांना कमी खर्चात मिळतात उत्तम उपचार

पिंपरी - उद्योगनगरी पिंपरी चिंचवड शहरातील वाढणाऱ्या लोकसंख्येची गरज लक्षात घेता आरोग्य सुविधांमध्ये मोठे बदल घडत आहेत. काही वर्षांपूर्वी सर्वसामान्य व कामगारवर्गाला आपल्या उपचारांसाठी केवळ यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयावर (वायसीएम) अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र, सध्या महापालिकेच्या मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयांमुळे उत्तम आरोग्य सुविधा मिळत आहे..शहरातील सर्वांत जुने व मोठे रुग्णालय 'वायसीएम'ची ओळखही रुग्णालयापुरती मर्यादित न राहता नर्सिंग महाविद्यालय, वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षण संस्था अशी झाली आहे. दवाखान्यांपासून ते मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयांपर्यंत उपचार साखळी महापालिकेने उभारली आहे. ज्यामध्ये नेत्र रुग्णालय, माता व बालक सेवा रुग्णालये यांचा समावेश आहे..त्यामुळे नागरिकांना अगदी कमीत कमी खर्चात उत्तम आरोग्य सुविधा मिळत आहेत. दुसरीकडे जळीत कक्ष व कर्करोग उपचार रुग्णालयेही प्रास्तावित आहेत. महापालिकेच्या बाह्यरुग्ण विभागात २०२४-२५ मध्ये ३९ लाख ५३ हजार, तर आंतररुग्ण विभागातून या वर्षात ३ लाख २० हजार जणांनी उपचार घेतले आहेत..रुग्णांना उत्तम सेवा देण्याच्या दृष्टीने आम्ही काम करत आहोत. आरोग्याच्या समस्या उद््भवूच नयेत, यासाठी शहरात ७९ आरोग्यवर्धिनी केंद्रांची उभारणी करत आहोत. त्यातील ६४ केंद्रांचे काम पूर्ण झाले आहे. येथे नवजात शिशू ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत १३ विविध आरोग्य सेवांचे संच आम्ही केलेले आहेत. त्याद्वारे प्रभावी सेवा देत आहोत.- डॉ. अभय दादेवार, अतिरिक्त वैद्यकीय अधिकारी, वायसीएम रुग्णालय.प्रसूतिगृहे क्षमता (खाटा)सांगवी रुग्णालय : २०यमुनानगर रुग्णालय : ३०नेत्र रुग्णालय क्षमता (खाटा)शंकरराव मासुळकरनेत्र रुग्णालय : ४८.प्रस्तावित सुविधा आणि क्षमता (खाटा)जुन्या तालेरा रुग्णालयात जळीत कक्ष उभारणी सुरू : ३०थेरगाव येथे कर्करोग रुग्णालयाच्या कार्यारंभ आदेश : १००मोशी रुग्णालयाचे काम प्रगतीपथावर : ७००.एकूण दवाखाने : ३६झोपडपट्टी आरोग्य सेवा केंद्र : ३१लसीकरण केंद्र : एक हजार ३१माहिती स्रोत : वैद्यकीय विभाग पिंपरी चिंचवड महापालिका.