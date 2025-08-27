पिंपरी-चिंचवड

Pimpri News : तालेरा रुग्णालयात आयसीयू आणि एनआयसीयू विभाग सुरू; नागरिकांना दिलासा

Talera Hospital : पिंपरीतील तळेरा रुग्णालयात आयसीयू आणि एनआयसीयू विभाग अखेर सुरू झाल्याने अनेक गरजू रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Talera Hospital
Talera Hospital Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : चिंचवड येथील तालेरा रुग्णालयात ‘आयसीयू’ आणि ‘एनआयसीयू’सह विविध विभाग अखेर सुरू झाले आहेत. याविषयी ‘सकाळ’ने वेळोवेळी बातम्या देऊन नागरिकांच्या सोईसाठी पाठपुरावा केला होता.

Loading content, please wait...
Hospital
Medical
Pimpri Chinchwad
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com