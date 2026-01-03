PCMC Election: विकास फक्त शरद पवारांनीच केला, समोरासमोर चर्चेला अजितदादांचं थेट आव्हान! भाजपवर तुफान हल्लाबोल

पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी भाजपच्या कारभारावर जोरदार हल्लाबोल केला. पिंपरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. भाजपच्या पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात महापालिकेत भ्रष्टाचार, दहशत आणि सत्तेचा माज वाढल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावेळी त्यांनी शरद पवार यांचे देखील कौतुक केले. पिंपरीच चिंचवडचा विकास फक्त शरद पवार यांनी केल्याचा दाखला अजित पवारांनी दिला. .भाजपने महापालिकेचा पुरता ऱ्हास केलाअजित पवार म्हणाले, “२०१७ ते २०२२ या काळात भाजपने महापालिकेचा पुरता ऱ्हास केला. स्थायी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडले, ही महापालिकेच्या इतिहासातील पहिलीच दुर्दैवी घटना आहे. निविदा प्रक्रियेत ‘रिंग’ तयार करून कामे वाढीव दराने काढली गेली. हे आरोप मी पुराव्यांसह करतो आहे. आमच्या सत्ताकाळात अशी परिस्थिती कधीच निर्माण झाली नाही. आमच्या काळात पिंपरी-चिंचवड ही आशिया खंडातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जायची. आज मात्र तीच महापालिका कर्जबाजारी बनली आहे.”.भाजपच्या कारभारात गुंडांना प्रोत्साहनभाजपच्या कारभारात गुंडांना प्रोत्साहन मिळाल्याचा दावा करताना पवार म्हणाले, “शहरात लुटारू टोळ्या दिवसाढवळ्या फिरत आहेत. गुंडांना उमेदवारी दिल्याचा आरोप माझ्यावर होतो, पण पुण्यातील एका गुंडाला परदेशात पळून जाण्यास कोणी मदत केली? याची चौकशी व्हायला हवी. नागरिकांनी ठरवले तर दहशत संपवणे शक्य आहे.” त्यांनी पुढे म्हटले की, सत्तेत आल्यास पवना जलवाहिनीचे प्रलंबित काम स्वतः लक्ष घालून पूर्ण करू..PCMC Election : पिंपरी चिंचवडमध्ये ९९ उमेदवारांचे अर्ज बाद, आमदार महेश लांडगेंच्या भावासह ३८ जणांची माघार, रिंगणातील चित्र बदलले....भाजपला थेट आव्हानशहरातील विकासावरून भाजपला थेट आव्हान देताना अजित पवार म्हणाले, “प्रारूप विकास आराखड्यावर पन्नास हजारांहून अधिक हरकती आल्या. आळंदी जवळ कत्तलखान्याचा चुकीचा प्रस्ताव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यामागे पोलिस ठाण्याचे आरक्षण टाकून वाद निर्माण करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. यावरून सत्ताधाऱ्यांकडे शहर विकासाचे दूरदृष्टीचे नियोजन नाही. मी शहराच्या विकासावर समोरासमोर खुली चर्चा करण्यास तयार आहे. त्यांनीही यावे.”.पैशांचा स्रोत काय?भ्रष्टाचारावर हल्ला चढवताना पवार म्हणाले, “आजवर जमीन माफिया, भंगार माफिया होते, आता खोदाई माफिया निर्माण झाला आहे. काहींच्या संपत्तीचा डोंगर कसा उभा राहिला? पैशांचा स्रोत काय? त्यावेळच्या पदाधिकाऱ्यांनी कुत्र्यांच्या नसबंदी योजनेतही पैसे खाल्ले. भ्रष्टाचाराच्या राक्षसाचे दहन करण्यासाठी आम्ही मैदानात उतरलो आहोत.”.Ajit Pawar–BJP War: अजित पवारांचे पुस्तक बंद होईल! BJP प्रदेशाध्यक्षांचा पलटवार, काळजी घेण्याचा सल्ला अन् इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.