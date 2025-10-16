Ajit Pawar: महायुती म्हणून लढण्यासाठी प्रयत्नशील; उपमुख्यमंत्री अजित पवार, स्थानिक निवडणुकांबाबत भाष्य

पिंपरी : महाविकास आघाडीत असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आघाडी कायम राहावी, अशी भूमिका होती. आता आम्ही महायुतीत आहोत. त्यामुळे महायुतीच्याही माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकत्र काम व्हावे, हीच आमची अपेक्षा आहे. शेवटी लोकांचा कौल सर्वात महत्त्वाचा असतो, असे भाष्य उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी (ता. १५) केले..रहाटणी येथील जनसंवाद सभेदरम्यान त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘१९९२ ते २०१७ दरम्यान माझ्या नेतृत्वाखाली असणाऱ्या टीमने महापालिकेत खेळीमेळीच्या वातावरणात काम करण्यावर भर दिला. त्या काळात विरोधी पक्षनेता बहुतांश वेळा मी ठरवत होतो. सगळ्यांना विश्वासात घेऊन काम करण्यावर माझा भर असायचा.’.शहरातील वाढती लोकसंख्या पाहता टाटा धरणातून अतिरिक्त पाणी घेण्याची वेळ येणार आहे. पूरग्रस्तांना दिवाळीपूर्वी मदत देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्य सरकारने ३२ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले..दरम्यान, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची प्रकृती ठिक नसल्यामुळे त्यांनी गोंदिया जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असावा. काही दिवसांपूर्वी ते मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होते. त्यामुळे राज्य मंत्री इंद्रनील नाईक यांना ही जबाबदारी देण्याचा प्रस्ताव आहे. अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील, अशी माहिती त्यांनी दिली..‘आमदार संग्राम जगताप यांनी नोटिशीवर दिलेल्या खुलाशानंतर पुढील कारवाई होईल. विरोधी पक्षाचे नेते निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना भेटले असतील, तर इतरांनाही तसेच करण्याचा अधिकार आहे,’ असेही ते म्हणाले..Pune Bal Kalyan Sanstha : दिव्यांगांच्या कल्याणाचा अविरत वसा; बालकल्याण संस्थेचे ४७ वर्षांपासून पथदर्शी उपक्रम सुरू.प्रत्येक मतदाराची पडताळणीपिंपरी चिंचवड शहरात वाढीव ५० हजार मतदार असल्याची तक्रार समोर आली आहे. याबाबत पवार म्हणाले की, ‘निवडणुका पारदर्शक झाल्या पाहिजेत, ही सरकारची जबाबदारी आहे. वाढीव मतदारांबाबत अंतिम निर्णय निवडणूक आयोग घेईल. प्रत्येक मतदाराची पडताळणी करूनच निर्णय घेतला जाईल.’.विकासकामाच्या नावाखाली आयुक्त शेखर सिंह यांच्या काळात २२ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर झाल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. त्या बाबत विचारलेल्या प्रश्नावर पवार म्हणाले, वस्तुस्थिती पडताळण्याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याशी चर्चा केली आहे. माझी सत्ता असताना मी कधीही महापालिकेवर कर्ज होऊ दिले नाही. तत्कालीन आयुक्त आशिष शर्मा असतानाही अशी चर्चा झाली, मात्र आपण उत्पन्न वाढवून वसुली योग्य पद्धतीने करण्यावर भर दिला आहे.’.हिंजवडीत पावसाळ्यानंतर कामेहिंजवडी परिसरातील वाढत्या अपघातांबाबत पवार म्हणाले, ‘तेथील अतिक्रमणे हटवण्यात आली आहेत. रस्ते रुंद करण्याची कामे सुरू आहेत. पावसाळ्यानंतर उर्वरित रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यात येतील. तळेगाव ते चाकण आणि चाकण ते शिक्रापूर या दोन्ही मार्गांवर चार पदरी उड्डाणपुलांच्या कामाला मंजुरी दिली आहे. खाली सहा पदरी रस्त्यासाठी प्रशासन आग्रही आहे. सध्या चार पदरी रस्त्याचे काम सुरू आहे. विकासकामे करण्यासाठी जागा संपादित करावी लागेल.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.