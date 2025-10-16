पिंपरी-चिंचवड

Ajit Pawar: महायुती म्हणून लढण्यासाठी प्रयत्नशील; उपमुख्यमंत्री अजित पवार, स्थानिक निवडणुकांबाबत भाष्य

Local Elections: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महायुतीत एकत्र काम करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आघाडी कायम ठेवण्यावर भर दिला आहे. तसेच, पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : महाविकास आघाडीत असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आघाडी कायम राहावी, अशी भूमिका होती. आता आम्ही महायुतीत आहोत. त्यामुळे महायुतीच्याही माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकत्र काम व्हावे, हीच आमची अपेक्षा आहे. शेवटी लोकांचा कौल सर्वात महत्त्वाचा असतो, असे भाष्य उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी (ता. १५) केले.

