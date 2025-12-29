पिंपरी-चिंचवड

PCMC Election : जागावाटपाबाबत सर्वच पक्षांचे तळ्यात- मळ्यात; इच्छुकांमध्ये धाकधूक, उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी उरले अवघे दोन दिवस

पिंपरी महापालिका निवडणूक उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी अवघे दोन दिवस शिल्लक राहिले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
- अविनाश ढगे

पिंपरी - महापालिका निवडणूक उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी अवघे दोन दिवस शिल्लक राहिले आहेत. तर, दुसऱ्या बाजूला सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांचे जागावाटपाबाबत तळ्यात-मळ्यात सुरू आहे. उमेदवारी याद्यादेखील प्रसिद्ध झाल्या नसल्याने इच्छुकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे उमेदवारी मिळणार का, याबाबत त्यांच्यात धाकधूक वाढली आहे.

