पिंपरी-चिंचवड

Pimpri News : पिंपरीमधील १६ हजार उद्योग अडचणीत! कच्च्या मालाचा तुटवडा, लघुउद्योजकांच्या मुळावर

अमेरिका- इस्राईल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा जबर फटका भारतीय उद्योगांनाही बसला आहे.
Pimpri midc industry

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी - अमेरिका- इस्राईल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा जबर फटका भारतीय उद्योगांनाही बसला आहे. तयार उत्पादन १५ दिवसांपूर्वी पाठवले, ते निश्‍चित ठिकाणी पोहचलेले नाही. पैसे भरूनही कच्च्या मालासह ॲल्युमिनियम, कॉपर अशा धातूंचा तुटवडा जाणवत आहे. तयार उत्पादने पडून आहेत. त्यातच सरकारने व्यावसायिक गॅस पुरवठा थांबविल्यामुळे उद्योजक सर्व बाजूंनी अडचणीत आले आहेत.

