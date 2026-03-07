Pimpri News : ‘ती’ घोषणा होताच छातीत धस्स...; दुबईहून परतलेल्या सुमन नेटके यांचा थरारक अनुभव

पिंपरी - ‘विमानतळाच्या ठिकाणी आकाशातून क्षेपणास्त्र कोसळणार आहे, पळा.. पळा.., सर्वांनी तत्काळ पार्किंगच्या जागेत जा,’ अशी घोषणा होताच माझ्यासह सर्वांच्याच छातीत धस्स झाले. काय करावे सुचत नव्हते. जिवाच्या आकांताने धावपळ सुरू झाल्याने चेंगराचेंगरीची स्थिती निर्माण झाली.कसेबसे आम्ही पार्किंगच्या जागेत पोहोचलो. एक तास तेथेच होतो. एक तासानंतर ‘आता धोका टळला आहे’, अशी घोषणा ध्वनिवर्धकावरून झाली. कदाचित ते हवेतच क्षेपणास्त्र पाडले गेले होते. त्यानंतर आम्ही विमानाच्या दिशेने निघालो....हा थरारक अनुभव देहूरोडमधील विकासनगर परिसरातील रहिवासी माजी नगरसेविका सुमन नेटके यांनी 'सकाळ'ला कथन केला. दुबईला सहा दिवसांसाठी पर्यटनाला गेलेल्या पिंपरी चिंचवड, पुणे परिसरातील ४० जणांच्या समूहात विकासनगरमधील १७ जणांचा समावेश होता. यातील १३ जण शुक्रवारी (ता. ६) सुखरूप भारतात परतले. चार जण विमान उपलब्ध न झाल्याने अद्याप दुबईतच आहेत..नेटके म्हणाल्या, सुरुवातीचे दोन दिवस आम्ही विविध ठिकाणी फिरलो, मात्र, तिसऱ्या दिवशी युद्धाची परिस्थिती निर्माण झाल्याने आम्ही सर्वजण हॉटेलमध्येच राहिलो. दोन दिवसांनी हॉटेलही सोडण्यास सांगितले गेले. अशातच या परिसरात वास्तव्यास असलेले धीरज जैन यांचा आम्हाला दूरध्वनी आला. तुमच्या राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था करतो, असे त्यांनी सांगितले.त्यांनी सर्व पर्यटकांची खूप छान व्यवस्था केली. या कठीण काळात जैन परिवाराने मोठा आधार दिला. ते दिवस अक्षरशः जीव मुठीत धरून घालवले. सर्व परिस्थिती पाहून भारतात परतण्याची आतुरतेने वाट पाहत होतो. अखेर विमान मिळाले. घरी परतणार असल्याने खूप आनंद झाला. विमानतळावर आलो, विमानात बसण्याची वाट पाहत असतानाच अचानक ती घोषणा झाली. आता तो प्रसंग आठवला तरी अंगावर काटा येतो..आमचे कुटुंबीय काळजी करीत होते. वारंवार चौकशीचे फोन येत होते. अखेर विमानाची व्यवस्था झाली. विमानाला दीडपट ते दुप्पट भाडे आकारले जात होते. असो... आम्ही सर्वजण सुखरूप घरी पोहोचलो, याचा आनंद आहे. माझ्या तीन जावा व इतर सुरक्षितरित्या शुक्रवारी सकाळी मुंबई विमानतळावर पोहोचलो. इतर चारजण अद्यापही सुरक्षित आहेत. आज किंवा उद्या ते देखील परततील..स्थानिकांडून स्वागतदुबईहून सुखरूप परतताच सुमन नेटके, मंगल नेटके यांचे कुटुंबीयांनी औक्षण करून स्वागत केले. एकमेकांना पेढे भरवून त्यांनी आनंद साजरा केला. नातेवाईक, मित्र मंडळी विचारपूस करण्यासाठी दिवसभर घरी येत होती. विकासनगर येथील स्थानिक कार्यकर्त्यांनीही त्यांचे स्वागत केले..दरम्यान, पिंपरीतील काँग्रेसचे वरिष्ठ शहर उपाध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे म्हणाले, आम्ही ज्या भागात होतो, तेथे कसलीही युद्धाची परिस्थिती नव्हती. सर्वजण सुरक्षित होतो. लोकांमध्ये भीती खूप आहे. प्रत्यक्षात एवढी गंभीर परिस्थिती नसल्याचे दिसून आले. कुटुंबीय खूप चिंतेत होते. त्यांचे चौकशीसाठी वारंवार फोन येत होते. अखेर आम्ही दुबईहून हैदराबादला व तेथून पुण्याला विमानाने आलो. सर्वजण सुखरूप आहोत..विमान प्रवासादरम्यान हवाई हल्ल्याची भीती होती. विमानातील प्रवाशांना सुरक्षितपणे जाता यावे, यासाठी सुरक्षेच्या दृष्टीने या विमानसोबतच त्या देशाचे लढाऊ विमानही असायचे. मात्र, विमानात बसलेल्या प्रवाशांना ते पाहून वेगळेच वाटले. अक्षरशः काळजाचा ठोका चुकला. अखेर ते लढाऊ विमान आपल्याच विमानाच्या सुरक्षेसाठी झेपावल्याचे समजल्यानंतर सर्वांचाच जीव भांड्यात पडला.- मंगल नेटके, प्रवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.