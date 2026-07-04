Ashadhi Wari : आषाढी वारीसाठी आळंदीत आजपासून पर्यायी वाहतूक मार्ग

पिंपरी - आषाढी वारीसाठी संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज यांची पालखी आठ जुलैला पंढरपूरकडे प्रस्थान ठेवणार आहे. गांधीवाडा येथील पहिल्या मुक्कामानंतर या दोन्ही पालख्या नऊ जुलैला पुण्याच्या दिशेने मार्गस्थ होतील. पालखी मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर भाविकांची वर्दळ राहणार असून, यावेळी इतर वाहतूक सुरळीत सुरू राहण्यासह पालखी सोहळा सुरळीत पार पाडण्यासाठी देहू, आळंदी परिसरासह पालखी मार्गावरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात येणार आहे. हा बदल चार ते नऊ जुलै या कालावधीसाठी असेल..४ ते ८ जुलै या कालावधीसाठी बदल; बंद मार्ग व कंसात पर्यायी मार्गचाकण ते आळंदी व चिंबळी ते आळंदी (आळंदी फाटा तसेच चिंबळी फाटा चाकण येथून, भारतमाता चौक, पांजरपोळ चौक अलंकापुरम चौक मार्गे)शेलपिंपळगाव, वडगाव घेणंद ते आळंदी (शेल पिंपळगाव कोयाळी कमान कोयाळी- मरकळगाव मार्गे)मरकळ ते आळंदी धानोरी फाटा : (मरकळ- धानोरे फाटा, चऱ्होली फाटा, अलंकापुरम चौक)भारतमाता चौक ते आळंदी : (भारतमाता चौक, मोशी चौक, पांजरपोळ चौक, अलंकापुरम चौक मार्गे)विश्रांतवाडी ते आळंदी : पुणे विश्रांतवाडी, बोपखेल फाटा, दिघी, मॅक्झिन चौक, अलंकापुरम चौक, चऱ्होली फाटा, मरकळ मार्गे) तसेच पुणे विश्रांतवाडी, बोपखेल फाटा, दिघी मॅगझीन चौक, पांजरपोळ चौक मार्गे).मध्यवर्ती भागात येण्यास वाहनांना मनाईचऱ्होली फाटा चौक, डुडुळगाव जकात नाका, केळगाव चौक/बापदेव चौक, विश्रांतवाडी, धानोरीफाटा/पीसीएस चौक, देहूफाटा इ. ठिकाणाहून आळंदी बाजूकडे येण्यास सर्व प्रकारच्या (अत्यावश्यक सेवेतील वाहने, दिंडीतील वाहने वगळून) वाहनांना मनाई असेल.हवालदार वस्ती ते तळेकर पाटील चौकातून पुढे देहूफाटा येथून आळंदीकडे जाण्यास सर्व वाहनांना मनाई..हा असेल एकेरी मार्गहवालदार वस्ती तळेकर पाटील चौकातून उजवीकडे वळून आदित्य इंटरनॅशनल स्कुल, डुडुळगाव असा एकेरी मार्ग असून वाहने डुडुळगाव चौकातून इंद्रायणी नदी पुलावरून चाकणमार्गे इच्छितस्थळी जातील.भारतमाता चौक ते हवालदार वस्ती वाय जंक्शन ते उजवीकडे वळून मोशी हा मार्ग एकेरी असून, मोशी चौकाकडून हवालदार वस्तीकडे जाण्यास व हवालदार वस्तीकडून भारतमाता चौक येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना मनाई.पालखी मार्गावर येण्यास मनाई (९ जुलैला पूर्ण दिवस)विश्रांतवाडी पुणे ते बोपखेल ते आळंदी, मरकळ चऱ्होली ते आळंदी, मोशी चौक तसेच भारतमाता चौक ते हवालदार वस्ती मार्गे देहूफाटा आळंदी, आळंदी फाटा चाकण ते आळंदी, चिंबळी फाटा ते आळंदी, वडगाव घेणंद ते विश्रांतवाडीमार्गे आळंदी, पांजरपोळ चौक ते अलंकापुरम मार्गे आळंदी, भोसरी येथून अंलकापुरम चौक, मॅगझीन चौक, दिघी, बोपखेल इ. ठिकाणी पालखी मार्गाला मिळणाऱ्या सर्व रस्त्यांवरून येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या (अत्यावश्यक सेवेतील वाहने, दिंडीतील वाहने वगळून) वाहनांना मनाई असेल. तसेच तुळापूरकडून येणाऱ्या जड वाहतुकीस मरकळ गाव येथून आळंदीकडे येण्यास मनाई आहे..पार्किंग व्यवस्थाआळंदी देहूरोड, तळेकर पाटील चौकवाहिले पार्किंग, आळंदीआदित्य इंटरनॅशनल स्कूल, डुडुळगावज्ञानविलास कॉलेज, डुडुळगावइंद्रायणी हॉस्पिटलसमोर, चाकण रस्ताविश्रांतवाडी वडगाव रस्तावडगाव चौक, आळंदी नगरपरिषद पार्किंगबैलगाडा घाट, चऱ्होलीमुक्ताई मंगल कार्यालयासमोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.