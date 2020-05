कासारवाडीत तरुणावर कोयत्याने वार; कुटुंबावरही केला हल्ला 

पिंपरी : पूर्ववैमनस्यातून सात जणांच्या टोळक्‍याने घरात घुसून तरुणाला लोखंडी रॉडने मारहाण करीत कोयत्याने वार केले. तर त्याच्या कुटुंबीयांनाही लाथाबुक्‍क्‍यांनी मारहाण केली. ही घटना कासारवाडी येथे घडली. पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा आशपाक शेख, आलीम, शाहरूख (सर्व रा. हिराबाई झोपडपट्टी, कासारवाडी), पापा व इतर तीन साथीदारांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. शुक्रवारी (ता. 29) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास फिर्यादी त्यांच्या घरात जेवण करीत होते. त्यावेळी आरोपी कोयते व लोखंडी रॉड घेऊन त्याठिकाणी आले. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या भांडणाच्या कारणावरून आरोपी आशपाक शेख याने फिर्यादीवर कोयत्याने वार केला. यामध्ये ते गंभीर जखमी झाले. पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा फिर्यादीला घराबाहेर ओढून आणल्यानंतर इतर आरोपींनी त्यांच्या हातातील कोयते व लोखंडी रॉडने फिर्यादीला पुन्हा मारहाण केली. दरम्यान, फिर्यादीला वाचविण्यासाठी त्यांचे आई, वडील व भाऊ आले असता आरोपींनी त्यांनाही लाथाबुक्‍क्‍यांनी मारहाण केली. भोसरी पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.

