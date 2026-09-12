Pimpri News : नोकरीपेक्षा आपला व्यवसायच बरा! दोन लाख ४९ हजार जण उद्योग-व्यवसायाकडे वळले

पिंपरी - खासगी नोकरीतील अस्थिरता, तुटपुंजे वेतन आणि महागाईच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड शहरातील तरुणांचा छोट्या उद्योग-व्यवसायाकडे कल वाढत आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये गत वर्षात तब्बल २ लाख ४९ हजार ८१७ नवीन दुकाने व आस्थापनांची नोंदणी झाली आहे. त्यातच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या व्यवसायाला ते अधिक बळकटी देत आहेत..शहरातील रोजगाराचा नवा ‘ट्रेंड’ आता बदलत आहे. ई कॉमर्स, पार्सल सेवा, क्लाऊड किचन यासह घरगुती व्यवसायाला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आठ ते नऊ तास नोकरीपेक्षा अनेक तरुण आता स्वयंरोजगाराकडे वळत असल्याचे चित्र आहे. शहरात नोकरीची खात्री नसल्याने स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याकडे तरुणांचा कल वाढला आहे..नोकरीला पर्यायकोरोनानंतर नोकरीच्या अस्थिरतेमुळे तरुणांनी नोकरी नको, असे ठरवून व्यवसायाची जोड दिली. त्यामुळे अलीकडच्या काळात कमी भांडवलात सुरू करता येणारे फूड आणि क्लाऊड किचन, ऑनलाइन विक्री (ई-कॉमर्स), डिजिटल मार्केटिंग, अद्ययावत लाँड्री, कॅफे, गेम्स पार्लर, किरकोळ व्यापार आणि फ्रँचायझी व्यवसाय सुरू केले आहेत..व्यवसायाकडे वाढतोय कलकाही क्षेत्रांतील खासगी नोकरीत स्थिरता नसल्याने स्वतःचा व्यवसाय अधिक सुरक्षित वाटत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत आहे. व्यवसायांसोबतच डिजिटल आणि सेवा क्षेत्रातील नव्या उद्योगांची संख्या वाढताना दिसत आहे..दुकान व आस्थापना नोंदणी (सन २०२५)८०, ६५८ - पिंपरी चिंचवड१,६९,१५९ - पुणेअशी वाढली संख्यापिंपरी चिंचवडमध्ये २०२५ मध्ये जानेवारीत सहा हजारांच्या आसपास नोंदणी होती. त्यानंतर त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यानंतर नोव्हेंबर व डिसेंबर या महिन्यात प्रत्येकी ती संख्या साडेसात हजारांच्या पुढे गेली. तर, पुण्याची संख्या देखील वाढत जाऊन ती पावणेदोन लाखांच्या घरात आहे..गेल्या पाच वर्षांपासून कंपनीत नोकरी करत होतो. सहा महिन्यांनंतर ब्रेक दिला जात होता. त्यामुळे भविष्यातील अनिश्चितता जाणवली. आता लाँड्रीचा व्यवसाय सुरू केला आहे. ऑनलाइन माध्यमांमुळे ग्राहकांपर्यंत पोहोचणेही सोपे झाले आहे.- सुजित तांबे, थेरगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.