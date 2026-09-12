पिंपरी-चिंचवड

Pimpri News : नोकरीपेक्षा आपला व्यवसायच बरा! दोन लाख ४९ हजार जण उद्योग-व्यवसायाकडे वळले

खासगी नोकरीतील अस्थिरता, तुटपुंजे वेतन आणि महागाईच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड शहरातील तरुणांचा छोट्या उद्योग-व्यवसायाकडे कल वाढत आहे.
cloud kitchen

cloud kitchen

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सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी - खासगी नोकरीतील अस्थिरता, तुटपुंजे वेतन आणि महागाईच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड शहरातील तरुणांचा छोट्या उद्योग-व्यवसायाकडे कल वाढत आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्‍ये गत वर्षात तब्‍बल २ लाख ४९ हजार ८१७ नवीन दुकाने व आस्‍थापनांची नोंदणी झाली आहे. त्‍यातच सोशल मीडियाच्या माध्‍यमातून या व्‍यवसायाला ते अधिक बळकटी देत आहेत.

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