Bhosari Wall Collapse: भोसरी एमआयडीसीत भीषण दुर्घटना; भिंत कोसळून मजुराचा मृत्यू

Industrial Accident: भोसरी एमआयडीसीतील ‘जे’ ब्लॉकमध्ये सुमारे वीस फूट उंचीची सीमा भिंत आणि त्यावरील छत अंगावर कोसळून एका मजुराचा मृत्यू झाला. शनिवारी (ता. ६) सायंकाळी पावणेपाचच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली.
पिंपरी : भोसरी एमआयडीसीतील ‘जे’ ब्लॉकमध्ये सुमारे वीस फूट उंचीची सीमा भिंत आणि त्यावरील छत अंगावर कोसळून एका मजुराचा मृत्यू झाला.

