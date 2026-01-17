PCMC Election Result : पिंपरीत भाजपची एकहाती सत्ता! भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये लढत; अन्य पक्ष निष्प्रभ

पिंपरी - पिंपरी चिंचवड महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाने सत्ता राखली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पुन्हा विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत राहिला. अन्य पक्षांना फारसा प्रभाव दाखविता आला नाही. अनेक दिग्गजांना पराभवाचे धक्के बसले.राष्ट्रवादी काँग्रेसची पंधरा वर्षांची सत्ता २०१७ मध्ये उलथवून भाजपने बाजी मारली होती. ती सल भरून काढण्यासाठी व महापालिका पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वत- लक्ष घातले. तरीही, त्यांना यश आले नाही. २०१७ पेक्षा त्यांना केवळ एक जागा अधिक जिंकता आली..दरम्यान, भाजपने ७७ वरून ८४ जागांपर्यंत मजल मारली. शिवसेनेला २०१७ मध्ये नऊ जागा होत्या. त्यांना आता केवळ सहा जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, काँग्रेस व मनसेला एकही जागा मिळवता आली नाही..भाजपचे चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी दिलेला ‘१२५ पार’चा नारा पूर्ण करता आली नाही. तर, भाजपला लक्ष्य करत अजित पवार यांनी निवडणूक लढवली. पण, त्यांचे मनसुबे धुळीस मिळाल्याचे निकालातून दिसून आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने भ्रष्टाचाराचा विषय प्रचारामध्ये ठेवला, तर भाजपने विकास कामांच्या आधारावर प्रचार केला होता.या निवडणुकीत ६३ नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळाली. तर ६५ माजींनी पुन्हा सभागृहात प्रवेश केला. भाजपचे माजी महापौर राहुल जाधव आणि नितीन काळजे यांना विजयी झाले तर महापौर उषा ऊर्फ माई ढोरे आणि माजी उपमहापौर सचिन चिंचवडे यांना पराभव पत्कारावा लागला..प्रचंड मतांनी विजयी (मताधिक्य)नितीन काळजे (भाजप - १९,६५३)संदीप वाघेरे (राष्ट्रवादी - १६,४३०)सचिन तापकीर (भाजप - १६,२२९)सारिका गायकवाड (भाजप - १६,०११)राहुल कलाटे (भाजप - १४,८९६)स्नेहा कलाटे (भाजप - १४,३४९)रेश्मा भुजबळ (भाजप - १४,२५७)श्रुती डोळस (भाजप - १३,५७४)हिराबाई घुले (भाजप - १२,९९२)अर्चना सस्ते (भाजप - १२,९१९)शैलजा मोरे (भाजप - १२,८६६)विनायक गायकवाड (भाजप - १२,७८४)कुणाल वाव्हळकर (भाजप - १२,७०७)डब्बू आसवानी (राष्ट्रवादी - १२,१३९) .निसटता विजय (मतांचा फरक)सविता आसवानी (राष्ट्रवादी - २१)सुहास कांबळे (भाजप - २५६)प्रशांत शितोळे (भाजप - २९०)मंदार देशपांडे (भाजप - ३१५)योगिता बारणे (राष्ट्रवादी - ४३९)प्रतिक्षा जवळकर (राष्ट्रवादी - ५००)ज्ञानेश्वर जगताप (भाजप - ५२३)सागर कोकणे (राष्ट्रवादी - ६००)उत्तम केंदळे (भाजप - ६०७)कोमल काळे (भाजप - ६७३)धर्मपाल तंतरपाळे (भाजप - ६७६)भीमाबाई फुगे (राष्ट्रवादी - ७३४)दीप्ती कांबळे (राष्ट्रवादी - ७४५)तुषार सहाणे (राष्ट्रवादी - ७९०) .दिग्गजांचा पराभवविलास मडिगेरी (भाजप - स्थायीचे माजी सभापती)सीमा सावळे (भाजप - स्थायी समितीचे माजी सभापती)नामदेव ढाके (भाजप - माजी सत्तारुढ पक्षनेता)उषा उर्फ माई ढोरे (भाजप - माजी महापौर)मोरेश्वर भोंडवे (राष्ट्रवादी - माजी नगरसेवक)सचिन चिंचवडे (भाजप - माजी उपमहापौर)मोरेश्वर शेडगे (भाजप - पिंपरी चिंचवड सरचिटणीस)वसंत बोराटे (राष्ट्रवादी - माजी नगरसेवक)मयूर कलाटे (राष्ट्रवादी - माजी नगरसेवक)तुषार कामठे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार - माजी नगरसेवक व पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष)सचिन चिखले (मनसे - माजी नगरसेवक तथा शहराध्यक्ष) .आम्ही ही निवडणूक विकासाभिमुख हिंदुत्वाच्या मुद्यावर लढवली. स्वाभिमानी पिंपरी चिंचवडकर भाजपच्या पाठीशी बहुमताने उभा राहिला आहे. विरोधकांनी केलेल्या बिनबुडाच्या आरोपांना ही चपराक आहे. आगामी काळात शहराच्या शाश्वत विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली समर्पित भावनेतून काम करण्यासाठी मी व माझे सहकारी कटिबद्ध आहोत. या निवडणुकीत निवडून आलेल्या सर्व नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे मन:पूर्वक अभिनंदन करतो आणि स्वाभिमानी पिंपरी चिंचवडकर म्हणून एकजुटीने काम करण्याचे आवाहन करतो.- महेश लांडगे, आमदार, भाजप.पक्षाने दिलेला विश्वास सुज्ञ मतदारांमुळे सार्थ ठरला आहे. विरोधकांनी विकासाच्या विरोधात निवडणूक लढवली, मात्र नागरिकांनी विकासाचे व्हीजन स्वीकारले. भाजपच्या माध्यमातून ही विकासाची घोडदौड आता कायम राहणार आहे. आगामी काळात नियोजन, व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणी अशी त्रिसूत्री वापरून शहराच्या विकासाचा आलेख उंचावत नेणार आहे.- शंकर जगताप, आमदार, भाजप.राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कामासाठी मी राज्यभरात फिरत होतो. पिंपरी चिंचवड शहरात जनतेने दिलेला कौल मान्य आहे. प्रभाग क्रमांक नऊमधून सिद्धार्थ याचा माझा मुलगा म्हणून नव्हे तर राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता या नात्याने विजय झाला. त्याबद्दल त्याचे आणि प्रभागातील सर्व मित्र परिवाराचे मनःपूर्वक आभार.- अण्णा बनसोडे, उपाध्यक्ष, विधानसभा.पिंपरी चिंचवड महापालिकेत शिवसेना मोठ्या ताकदीने लढली. भाजपबरोबर युती न करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर उमेदवार उभे करण्यासाठी कमी अवधी मिळाला. त्यामुळे जागा कमी मिळाल्या, मात्र आमच्या उमेदवारांनी ताकदीने लढत दिली. शेवटपर्यंत संघर्ष करीत यश मिळविले.- श्रीरंग बारणे, खासदार, शिवसेना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.