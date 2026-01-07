PCMC Election : भाजपकडून दादा लक्ष्य! पिंपरीतील कारभारावरून बावनकुळे यांचे टीकास्त्र

पिंपरी - महापालिका निवडणुकीच्यानिमित्ताने सत्ताधारी महायुतीमधील घटक पक्षांतच आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील कारभारावरून भाजपवर टीकास्त्र सोडल्यानंतर आता भाजपनेदेखील जशास तसे प्रत्युत्तर दिले आहे..भाजपचे नेते आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेत त्यांची सत्ता होती. मागील पाने उलटल्यास त्यांना बोलणे अवघड होईल,’ असा इशारा दिला.स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यावरून भाजप नेते आशिष शेलार यांनी अजित पवार यांना धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. ‘राष्ट्रवादी काँग्रेसला सावरकरांचे विचार मान्य करावेच लागतील,’ असे ते म्हणाले तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हीच भूमिका मांडली..भाजपच्या टीकेला उत्तर देताना राष्ट्रवादीचे नेते अमोल मिटकरी म्हणाले की, ‘आम्ही शिव, शाहू, फुले आणि आंबेडकरी चळवळीशी बांधील आहोत. तुम्हाला अपेक्षित विचारधारा आम्ही स्वीकारत नसलो तरीसुद्धा आमच्या पक्षाची आंबेडकरी विचारधारा नाइलाजाने का होईना तुम्हाला स्वीकारावीच लागते. हे त्रिवार सत्य आहे.’दरम्यान भाजप उमेदवारांच्या प्रचारासाठी पिंपरीतील दिघी येथे आयोजित माजी सैनिकांच्या मेळाव्याला मंत्री बावनकुळे यांनी हजेरी लावली. ते म्हणाले, ‘महायुती म्हणून महापालिका निवडणुकीत मैत्रीपूर्ण लढत होत आहे. मतभेद, मनभेद असले तरी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करायचे नाहीत, असे ठरले होते..मात्र, अजित पवारांनी असे का बोलावे? हे समजले नाही. ते राज्याचे महत्त्वाचे नेते आहेत.’ सत्तर हजार कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराचा उल्लेख करत बावनकुळे म्हणाले, ‘हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. अशा स्थितीत छोट्या निवडणुकांमध्ये भ्रष्टाचारासारख्या संवेदनशील बाबी उकरून काढू नयेत. अजित पवारांनीही या मुद्द्यांवरून वक्तव्य करणे टाळायला हवे होते.’‘काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांना टीकेशिवाय काही येत नाही,’ असा टोला लगावत बावनकुळे यांनी ‘अमली पदार्थ प्रकरणात एकनाथ शिंदे यांचे नाव उगाच गोवण्यात आले,’ असा दावा केला..वीर सावरकरांच्या विचारांना अजितदादांनी विरोध करण्याचे कारण नाही. त्यांनी विरोध केल्याचे मी आजपर्यंत पाहिलेले नाही. पण आमची भूमिका ही पक्की आहे की, वीर सावरकरांचा विरोध आम्हाला मान्य नाही.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.काही माध्यमांनी मी केलेली टीका ही सगळ्या भाजपवर करण्यात आली अशा पद्धतीने रंगवून दाखविली. माझ्या बोलण्याचा रोख हा महापालिकेतील काही मोजक्या कारभाऱ्यांच्या दिशेने होता. आता त्याच लोकांबद्दल बोलणार आहे. ते त्यांची भूमिका सादर करतील मी माझ्यापरीने बोलत राहीन.- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.