कोयते उगारून शिवीगाळ केल्याप्रकरणी दोघांना अटक

पिंपरी : 'पोलिसांना बोलवतो' असे म्हणल्याच्या कारणावरून दोघांनी तरूणाला शिवीगाळ करून कोयते उगारले. याप्रकरणी पिंपरी पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे. ही घटना पिंपरीतील संत तुकारामनगर येथे घडली.



रोहन नामदेव जाधव (वय 19, रा. अक्षय सोसायटी, संत तुकारामनगर, पिंपरी), हर्षल शिवाजी साबळे (वय 19, रा. लांडे चौक, कासारवाडी) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. याप्रकरणी दिनेश विश्‍वास पाटील (वय 35, रा. संत तुकारामनगर, पिंपरी) यांनी फिर्यादी आहे. शुक्रवारी (ता.13) फिर्यादी हे आरोपींना टोकल्याचे व पोलिसांना बोलवितो असे म्हणाले होते. या कारणावरून शनिवारी (ता.14) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास आरोपींनी फिर्यादीला शिवीगाळ केली. त्यांच्या अंगावर धावून जात त्यांच्यावर कोयते उगारले. या प्रकरणी पिंपरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून पिंपरी पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे. अधिक तपास सुरू आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

