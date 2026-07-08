Moshi Building Collapse : मोशीमध्ये इमारत कोसळली; अडकलेल्या २३ पैकी ११ जण सुखरूप, शोधकार्य सुरू

पिंपरी - पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मोशीतील कचरा डेपोतील ढिगारा (डोंगर) मुसळधार पावसामुळे ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाच्या तीन मजली प्रशासकीय इमारतीवर कोसळला. बुधवारी (ता. ८) दुपारी पावणेदोनच्या सुमारास ही घटना घडली. त्यामुळे इमारतही कोसळून २३ कामगार अडकले होते. रात्री ११ वाजेपर्यंत त्यातील एका महिलेसह ११ जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. अन्य कामगारांच्या शोधासाठी रात्री उशिरापर्यंत बचावकार्य सुरू होते..यातील तीन जणांशी संपर्क होऊ शकला नाही. कचरा डेपो परिसरात तळमजल्यासह तीन मजली आरसीसी संरचनेतील कार्यालय आणि उपाहारगृहाची इमारत आहे. दुपारी जेवणाच्या सुटीच्या वेळेत त्यावर कचऱ्याचा ढिगारा कोसळल्याने इमारतही कोसळली. त्याखाली अडकलेल्या कामगारांचे आवाज ऐकू येत होते. त्यानुसार मदत कार्य सुरू करण्यात आले. चारजण स्वतः बाहेर निघाले..उर्वरित १५ जणांचे शोध व बचाव कार्य अग्निशमन दलासह राष्ट्रीय आपत्ती निवारण विभाग, ‘पीडीआरएफ’ आणि देहूरोड येथील सैन्य दलाच्या तुकडीने सुरू केले. पोकलेनच्या साहाय्याने कचरा बाजूला केला. मात्र, इमारतीच्या दोन्ही बाजूला कचरा असल्याने बचाव कार्यास अडथळा येत होता. पहिल्या मजल्याच्या स्लॅबला छिद्र पाडून गज कापून अग्निशमन दल व एनडीआरएफचे जवान खाली उतरले. त्यांनी अडकलेल्या कामगारांना बाहेर काढले. रात्री आठ वाजेपर्यंत एक महिला व पाच पुरुषांना बाहेर काढण्यात यश आले..यापूर्वी चिमणी कोसळलीकचरा डेपोचे काम तीन पाळीत सुरू होते. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी चिमणी (धुराडे) कोसळले होते. सध्या दोन पाळीत ७० कर्मचारी काम करतात. रात्रपाळी बंद केली आहे..कोसळलेल्या इमारतीपासून कचऱ्याचा ढीग जवळपास तीस मीटर लांब आहे. संततधार पावसामुळे कचऱ्याचा ढीग खाली सरकला. तो इमारतीवर जोरात आदळला. त्याचा दाब जास्त असल्याने इमारत एका बाजूला सरकली. त्याखाली अडकलेल्या व्यक्तींचे शोधकार्य सुरू आहे.- डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.