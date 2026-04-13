Census : उद्योगनगरीत १६ मेपासून जनगणना; आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांची माहिती

पिंपरी - जनगणनेचा पहिला टप्पा १६ मे पासून पिंपरी चिंचवड शहरात सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर क्षेत्रीय प्रशिक्षकांचे (फील्ड ट्रेनर्स) विशेष प्रशिक्षण ६ ते ११ एप्रिल या कालावधीत विविध केंद्रांवर झाले, अशी माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिली..जनगणनेच्या प्रत्येक टप्प्याची सखोल माहिती महापालिका उपायुक्त पंकज पाटील, उपायुक्त अण्णा बोदडे, नायब तहसीलदार स्वाती नरूटे यांनी प्रशिक्षकांना दिली. जनगणना प्रक्रियेची उद्दिष्टे, घरगुती सर्वेक्षण करण्याची अचूक पद्धत, माहिती संकलन करताना घ्यावयाची काळजी, नागरिकांशी प्रभावी संवाद साधण्याचे तंत्र, डिजिटल साधनांचा वापर करून माहिती नोंदविण्याची पद्धत, ॲप आधारित डेटा एन्ट्री, माहितीची पडताळणी आणि अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक आदी बाबींविषयी मार्गदर्शन केले. प्रत्यक्ष सरावावर विशेष भर दिला..अशी होईल अंमलबजावणीपहिला टप्पा १६ मे ते १४ जून २०२६घरगुती सर्वेक्षणाद्वारे प्रत्येक कुटुंबाची सविस्तर माहिती संकलित केली जाणारकुटुंबातील सदस्य संख्या, वय, शिक्षण, व्यवसाय, निवास स्थिती, आवश्यक सामाजिक व आर्थिक बाबींचा समावेश असेल.जनगणनेसाठी घरोघरी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यामुळे शहराची अचूक लोकसंख्या आणि सामाजिक रचना समजून घेण्यास मदत होईल. पहिल्या टप्प्यानंतर प्रत्यक्ष जनगणना प्रक्रिया सुरू केली जाईल. यामध्ये संकलित माहितीची पडताळणी आणि अंतिम नोंदणी केली जाईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि अचूक पद्धतीने पार पाडण्यावर महापालिकेचा भर आहे.- डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त तथा प्रधान जनगणना अधिकारी, पिंपरी चिंचवड महापालिका.