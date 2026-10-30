पिंपरी-चिंचवड

Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस

No Slowdown in Chakan MIDC Workers Receive Diwali Bonus: चाकण एमआयडीसीत मंदी नाही; हजारो कामगारांना दिवाळी बोनसचा मोठा आर्थिक आधार
Chakan Industrial Area Workers Receive Diwali Bonus Up to 55000 Rupees as Companies Report No Signs of Slowdown

Chakan Industrial Area Workers Receive Diwali Bonus Up to 55000 Rupees as Companies Report No Signs of Slowdown

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चाकण : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करत चाकण औद्योगिक वसाहतीत मंदीचे सावट नसल्याने कामगारांची दिवाळी गोड झाली आहे. येथील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी कामगारांना ३० हजार ते ५५ हजार रुपयांपर्यंत बोनस जाहीर केल्याने त्यांच्यात समाधानाचे वातावरण पसरले आहे. यामुळे सणासुदीच्या काळात मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे.

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