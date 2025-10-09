पिंपरी-चिंचवड

Chakan Road Development : चाकणमध्ये वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी ५५८ कोटींच्या रस्त्यांची कामे सुरू

Chakan MIDC Traffic : चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी पीएमआरडीएकडून सुमारे ५५८ कोटी १२ लाख रुपये खर्चाच्या एकूण ४०.७४ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या कामांच्या निविदांची छाननी सुरू झाली आहे.
Chakan Road Development

Chakan Road Development

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून खेड तालुक्यातील चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी विविध रस्त्यांच्या कामांच्या निविदांची छाननी सुरू आहे. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या रस्त्यांची एकूण लांबी ४०.७४ किलोमीटर आहे. त्यासह तब्बल ५५८ कोटी १२ लाख रुपये खर्चाची कामे पीएमआरडीएने हाती घेतली आहेत.

Loading content, please wait...
Pimpri Chinchwad
Traffic
chakan
chakan news
traffice

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com