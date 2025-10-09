Chakan Road Development : चाकणमध्ये वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी ५५८ कोटींच्या रस्त्यांची कामे सुरू

पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून खेड तालुक्यातील चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी विविध रस्त्यांच्या कामांच्या निविदांची छाननी सुरू आहे. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या रस्त्यांची एकूण लांबी ४०.७४ किलोमीटर आहे. त्यासह तब्बल ५५८ कोटी १२ लाख रुपये खर्चाची कामे पीएमआरडीएने हाती घेतली आहेत..विशेष बाब म्हणून १९६ कोटी ५० लाख एवढ्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे.. त्यामध्ये धामणे फाटा ते जिल्हा परिषद शाळा - कोये दोन किमी, कोहिंडे फाटा ते कडुस गावठाणपर्यंत ५.६० किमी, कडुस गावठाण ते किवळे ५.५० किमी, भोसे राष्ट्रीय महामार्ग ५५ ते वडगाव घेनंद १.२० किमी, किवळे ते आंबेठाण ०.८९ किमी, देहू येलवाडी २.५ किमी अशा एकूण १७.६९ किमी रस्त्यांचा समावेश आहे..Pune News : पुण्यात १५१ अनधिकृत रेस्टॉरंट, पबला नोटीस; २२.७६ लाखांचा अतिरिक्त कर वसूल.त्यावर १०० कोटी १४ लाख रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. याची निविदा आठ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध झाली. त्यामध्ये मौजे चिखली ते मोई १.७० किमी, कुरुळी फाटा ते निघोजे २.५० किमी, पुणे नाशिक रस्ता - आळंदी फाटा (चाकण) ते आळंदी रस्ता चार किमी, पुणे नाशिक रस्ता-आळंदी फाटा (चाकण) ते आळंदी रस्ता चार किमी, चऱ्हेाली खुर्द ते आळंदी, मरकळ रस्ता दोन किमी, निघोजे ते चाकण एमआयडीसी १.५० किमी, खालुंब्रे ते एमआयडीसी फेज दोन २ किमी अशा एकूण १७.७० किमी अंतराच्या रस्त्यांचा समावेश आहे. .३० मीटर रुंदीचा तळेगाव-चाकण महामार्ग ५० हिंगणे चौक ते चाकण औद्योगिक वसाहत टप्पा ३ येथे फोक्सवॅगन कंपनी खराबवाडीला जोडणारा रस्ता सुमारे ०.९० किमी, मौजे नाणेकरवाडी येथील सॅनी कंपनी ते राष्ट्रीय महामार्ग ६० येथील समृद्धी सीएनजी पंपला जोडणारा रस्ता १.२ किमी, मौजे मेदनकरवाडी, येथील राष्ट्रीय महामार्ग ६० येथील बंगला वस्ती चौक ते राष्ट्रीय महामार्ग ५५ रासे फाटा पर्यंतचा रस्ता २.५ किमी, वेस्टर्न बायपास (पुणे-नाशिक एनएच ६०, चाकण एमआयडीसी टप्पा ५ तसेच तळेगाव एमआयडीसी ते जुना मुंबई-पुणे महामार्गाला जोडणारा प्रमुख मार्ग) ०.७५० किमी अशा एकूण ५.३५ किमी अंतराच्या रस्त्यासाठी भूसंपादन सुरु आहे.\r.चाकण भागातील कारवाई तोडलेली अनधिकृत बांधकामे ३४७ कारवाईत तोडलेली होर्डिंग ८१ एकूण ४२८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.