Joy Street Event : चऱ्होलीत उद्या ‘जॉय स्ट्रीट’ची पर्वणी; ‘सकाळ’च्या माध्यमातून मिळणार उत्साह, जल्लोष अन् आनंद

पिंपरी - प्रत्येक जण मोबाईलला जास्त महत्त्व देत आहे. नोटिफिकेशन्स, इन्स्टाग्राम अपडेट, कॉल्समध्ये अडकतोय. आपल्याभोवतीचे शहर वेगाने धावत आहे. मुलांसह आजी-आजोबांशी मनमोकळ्या गप्पा, आनंदोत्सव, शेजाऱ्यांशी आपुलकी, असे क्षण दुर्मीळ होत आहेत. यातून मार्ग काढत पूर्वीचे क्षण पुन्हा अनुभवण्यासाठी चऱ्होलीमध्ये ‘सकाळ’ येत्या रविवारी (ता. १४) घेऊन येत आहे, ‘सकाळ’चे काही सोनेरी तास अर्थात जॉय स्ट्रीट आनंदाची नवीन वाट..सर्वांच्या हक्काचे एकत्र येण्याचे ठिकाण म्हणजे ‘जॉय स्ट्रीट’ ठरणार आहे. तेही १४ जून रोजी. हा दिवस असेल रविवार. मुख्य रस्ता वाहतुकीसाठी काही तास थांबणार. त्यावर असतील केवळ नागरिक, जॉगर्स, कलावंत, सायकलस्वार आणि आपले शेजारी. ‘आकार रियल्टीज’ प्रस्तुत आणि ‘सकाळ माध्यम समूह’ उपक्रमित जॉय स्ट्रीटचे नियोजन ‘ब्लू रॅम्प ग्रुप’ व ‘लाइट बल्ब कम्युनिकेशन प्रा. लि.’ यांनी केले आहे. तीन पिढ्यांनी एकत्र यावे, अशी ‘सकाळ’ची अपेक्षा आहे. तीन आठवडे चालणारा हा उपक्रम नागरिकांची चांगली सवय होईल..उपक्रमाची संकल्पना सोपी आणि थेट आहे. रस्ते पुन्हा एकदा माणसांसाठी खुले करणे, भलेही ते फक्त सकाळपुरते का असेना. निश्चित केलेल्या तारखांना पहाटेपासून सकाळपर्यंत रस्ते वाहनमुक्त असतील. नागरिकांच्या आवडीनुसार त्यांचा वापर केला जाईल. त्यात योगा करता येईल. चित्र काढता येईल. फुगे पकडता येतील.सायकलींच्या लेनजवळ हौशी संगीतकार कला सादर करतील. ‘जॉय स्ट्रीट’ केवळ एक कार्यक्रम नसून, एक जीवनशैली, शहराला जिवंत करणारी चळवळ आहे. यामध्ये प्रत्येक वयोगटाचा विचार करून उपक्रम आखले आहेत. सकाळची सुरुवात शांततापूर्ण योग, उत्साही ‘झुंबा''ने होईल..फिटनेस, सायकलिंगसारखे पर्याय ऊर्जा वाढवतील. डान्स वर्कशॉप्स, स्केटिंग लहानांपासून सर्वांना आनंद देतील. मुले, तरुण, पालक, व्यावसायिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि कलाप्रेमी, सायकलिंग क्लब, शाळा-महाविद्यालयांचे गट आणि प्राणिमित्र, बहुतांश उपक्रम मोफत किंवा माफक दरात उपलब्ध असतील.नागरिक आवडीनुसार सहभाग घेऊ शकतात..अभिनेता अतुल कुडले प्रमुख आकर्षण‘देऊळ बंद-२’ चित्रपटातील अभिनेता अतुल कुडले रविवारच्या ‘जाॅय स्ट्रीट’मध्ये सहभागी होणार आहे. त्यांनी मराठी चित्रपट आणि मालिकांमध्ये काम केले आहे. सध्या चर्चेत असलेल्या ‘देऊळ बंद-२’ त्यांनी महत्त्वाचा अभिनय केला आहे. तसेच, ‘लाखात एक आमचा दादा’ (शत्रुघ्न निंबाळकर अर्थात शत्रू) मालिकेतही भूमिका साकारली आहे. शुभश्रावणी सारख्या मनोरंजन प्रकल्पांशीही ते जोडलेले आहेत..काय असेल ‘जॉय स्ट्रीट’मध्येयोग आणि झुंबा, नृत्य कार्यशाळासायकलिंग, स्केटिंग, फिटनेस बूटकॅम्पसंगीत मैफील, किड्स झोनपाळीव प्राण्यांसाठी उपक्रमकला, संस्कृती प्रदर्शनक्रीडाविषयक उपक्रमआरोग्य व वेलनेस सल्लाब्रँड्सचे नावीन्यपूर्ण व संवादात्मक उपक्रम .वेळ आणि ठिकाणकधी? - १४ जून (रविवार)वेळ - सकाळी ६ ते ९ वा.कुठे? - चऱ्होली फाटा ते आळंदी सेवा रस्ता, चऱ्होलीसंपर्क - ७७०९०९७१११.‘सकाळ’ने हा स्तुत्य उपक्रम राबविल्याबद्दल आणि आमच्या ‘आकार रियल्टीज’ला या उपक्रमाचा भाग बनविल्याबद्दल मी ‘सकाळ’चे आभार मानतो. चऱ्होलीसारख्या गावात ‘सकाळ’द्वारे राबविलेल्या या अर्बन सामाजिक उपक्रमाचे चऱ्होलीकरांद्वारे कौतुक होत आहे.- अभिजित भामरे, संचालक, आकार रियल्टीज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.