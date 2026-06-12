पिंपरी-चिंचवड

Joy Street Event : चऱ्होलीत उद्या ‘जॉय स्ट्रीट’ची पर्वणी; ‘सकाळ’च्या माध्यमातून मिळणार उत्साह, जल्लोष अन् आनंद

सर्वांच्या हक्काचे एकत्र येण्याचे ठिकाण म्हणजे ‘जॉय स्ट्रीट’ ठरणार आहे. तेही १४ जून रोजी. हा दिवस असेल रविवार.
Joy Street Event

Joy Street Event

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सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी - प्रत्येक जण मोबाईलला जास्त महत्त्व देत आहे. नोटिफिकेशन्स, इन्स्टाग्राम अपडेट, कॉल्समध्ये अडकतोय. आपल्याभोवतीचे शहर वेगाने धावत आहे. मुलांसह आजी-आजोबांशी मनमोकळ्या गप्पा, आनंदोत्सव, शेजाऱ्यांशी आपुलकी, असे क्षण दुर्मीळ होत आहेत. यातून मार्ग काढत पूर्वीचे क्षण पुन्हा अनुभवण्यासाठी चऱ्होलीमध्ये ‘सकाळ’ येत्या रविवारी (ता. १४) घेऊन येत आहे, ‘सकाळ’चे काही सोनेरी तास अर्थात जॉय स्ट्रीट आनंदाची नवीन वाट.

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