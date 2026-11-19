चिखली : चिखली परिसरातील विजेची वाढती मागणी आणि वीजपुरवठ्याच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने महावितरणकडून नेवाळे वस्ती येथे नवीन स्विच स्टेशनसह अनेक कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी सुमारे ७५ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून चिखली परिसराला अधून-मधून खंडित वीजपुरवठ्याची समस्या भेडसावत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर नगरसेवक विकास साने यांच्याकडून सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी महावितरणकडे पाठपुरावा केला जात होता. त्याला अखेर यश आले असून महावितरणकडून चिखली परिसरात अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी सुमारे ७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे..वीज वितरणला बळकटीमोरे वस्ती, ताम्हणे वस्ती, पाटीलनगर, म्हेत्रेवस्ती, रामदासनगर आणि चिखली गावठाण परिसरातील वीज वितरण व्यवस्थेला बळकटी मिळण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः वाढत्या वीज मागणीच्या पार्श्वभूमीवर ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढविणे आणि नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसविणे यामुळे वीजभाराचे योग्य विभाजन होऊन वारंवार उद्भवणाऱ्या तांत्रिक अडचणी कमी करण्यास मदत होईल. जुन्या आणि नादुरुस्त केबल बदलल्यामुळे वीज वितरण व्यवस्थेतील तांत्रिक बिघाडांचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होणार असून, ऐश्वर्यम कोर्टयार्ड येथील प्रस्तावित स्विचिंग स्टेशनमुळे वीजपुरवठ्याच्या पर्यायी व्यवस्था होणार आहे..महावितरणकडून चिखली परिसरात वीज पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी स्विचिंग स्टेशनसह नवीन ट्रान्सफाॅर्मर आणि त्यांची क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे ७५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. - श्याम दिवटे, सहाय्यक अभियंता, भोसरी विभाग, महावितरणचिखली परिसर वेगाने विकसित होत आहे. अखंडित वीजपुरवठा होण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेली कामे लवकरात लवकर पूर्ण करणे आवश्यक आहे.- विकास साने, नगरसेवक.कोणत्या सुधारणा होणार?नेवाळे वस्ती येथील स्विचिंग स्टेशनसाठी ४० कोटी रुपयेसध्याच्या २१ ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढविली जाणार१५ नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसविले जाणारजुन्या, नादुरुस्त वीज केबल्स बदलण्यात येणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.