PCMC Election Result : भाजपचीच अखेर बाजी! महापालिकेत एकहाती सत्ता; कार्यकर्त्यांचा ठिकठिकाणी जल्लोष

मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर ठिकठिकाणचे विजयी उमेदवार व समर्थकांनी केला जल्लोष. विजयाच्या घोषणा देत काहींनी गुलाल, तर काहींनी भंडारा उधळला.
BJP Party celebration in bhosari

पिंपरी - मतदान झाल्यापासून मतमोजणी सुरू होईपर्यंत उमेदवारांसह कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांमध्ये धाकधूक होती. पिंपरी चिंचवडमधील आठही मतमोजणी केंद्रांबाहेर मोठी गर्दी होती. फेरीनिहाय किती मते मिळाली, त्याची माहिती घेऊन इतरांना पाठविण्यात उत्साह दिसून आला.

