लॉकडाउन असो किंवा नसो...यांचं काम कधीही थांबत नाही...

जुनी सांगवी (पुणे) : सण...उत्सव...नाकाबंदी असो वा अजून काही संपूर्ण समाज आपापल्या कामात व्यस्त असतो. तसेच, उत्सव व सणाचा आनंद घेतो. लॉकडाउन म्हणजे सर्वसामान्यांना पोटाची खळगी भरण्यासाठी केविलवाणी कसरतच. काम नाही. पैसा नाही. त्यात भाड्याचे घर. एक ना अनेक समस्यांचा डोंगर, तरीही कुरबूर न करता उभा असलेला कष्टकरी वर्ग. असाच एक कामगार वर्ग म्हणजे सफाई कामगार. स्वत: कचऱ्यात राहून इतरांसाठी स्वच्छता करून देणारे हे कामगार आज लॉकडाउनमध्येही काम करत होते. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा कोरोनाच्या संकटात डॉक्टर,पोलिस व त्या संबंधित सर्व प्रशासनातील व्यक्ती अहोरात्र झटत आहेत. कडक उन्हाळ्यातही ते आपले काम चोख करत होते. ते आजही पुन्हा लॉकडाउनमध्ये व्यवस्थापन व नियोजनासाठी सज्ज झाले आहेत. अशातच या सर्व कामाचा अविभाज्य घटक असलेले सफाई कामगार जिवाची पर्वा न करता तोकड्या सुरक्षा व्यवस्थेसह काम करताना पहायला मिळतात. ते परिसराची स्वच्छता करतात म्हणून शहर व परिसर स्वच्छ दिसतो. सकाळी सातपासून स्वच्छतेच्या कामाला सुरुवात करतात. सध्या पुन्हा दहा दिवसांचा लॉकडाउन सुरू झाला आहे. यात पोलिस प्रशासनासह सर्व शासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. पोलिसांकडून विविध भागात व मुख्य रस्त्यांवर नाकाबंदी करण्यात आली. एकीकडे विनाकारण फिरणाऱ्यांची चेक नाक्यांवर कसून तपासणी पोलिस यंत्रणा करत आहे. तर दुसरीकडे त्याच बाजूला सांगवी-दापोडी पूल परिसरातील स्वच्छता करताना स्वच्छता कामगार दिसत होते.

