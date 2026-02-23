Talegaon Station News : सीआरपीएफ पुणेच्या आयआयएमला 'सर्वोत्तम प्रशिक्षण संस्था' पुरस्कार

तळेगाव स्टेशन - सीआरपीएफ पुणे (तळेगाव दाभाडे समूह केंद्र) संचलित इन्स्टिटयूट ऑफ आयईडी मॅनेजमेंट संस्थेला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते 'सर्वोत्तम प्रशिक्षण संस्था' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे..सुधारित स्फोटक उपकरणे (आयईडी) निकामी करुन त्यांचा धोका मोडीत काढून भारतीय सुरक्षा दलांच्या सुरक्षिततेसाठी दिलेल्या विशेष योगदानाबद्दल आणि संस्थेला यापूर्वी मिळालेल्या उत्कृष्ट मानांकनांची दखल घेऊन केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ) ८७ व्या स्थापना दिनानिमित्त गुवाहाटी येथे शनिवारी (ता. २१) आयोजित संचलन कार्यक्रमात सीआरपीएफ पुणेच्या आयआयएमला 'सर्वोत्तम प्रशिक्षण संस्था' पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. आयआयएम सीआरपीएफ, पुणे संस्थेचे प्राचार्य तथा उपमहानिरीक्षक कृष्णकांत पांडे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून हा पुरस्कार स्वीकारला..फेब्रुवारी २०१२ मध्ये सीआरपीएफ पुणेच्या तळेगाव दाभाडे येथील केंद्रामध्ये स्थापना झालेली आयआयएम प्रशिक्षण संस्था इम्प्रोव्हाइज्ड एक्सप्लोसिव्ह डिव्हाईस (आयईडी) धोका निष्प्रभ करण्यासाठी भारत देशातील प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र म्हणून उदयास आले आहे.गेल्या १३ वर्षांत संस्थेने १२ हजार ५५३ कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन राष्ट्रीय सुरक्षेकामी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. प्रशिक्षणार्थींमध्ये राज्य पोलिस दल आणि सशस्त्र पोलीस दल, विशेष दल, मित्र परदेशी देश आणि इतर राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थांच्या सैनिकांचा समावेश आहे..आयआयएम पुणे या संस्थेने प्रशिक्षणाद्वारे प्रदान केलेल्या युद्ध कौशल्याचे रुपांतर थेट सुरक्षा अभियानांच्या सफलतेमध्ये झाल्याचे दिसते.केवळ २०२५ या एका वर्षात सीआरपीएफने ७६७ आयईडी आणि ६,५१० किलो स्फोटके जप्त केली आहेत. त्यामुळे निर्विवादपणे असंख्य जीव वाचवले असून मोठ्या प्रमाणात घातपात रोखले आहेत.२०२३ मध्ये नवी दिल्लीतील उच्चस्तरीय जी-२० शिखर परिषद परिषदेमध्ये घातपातप्रतिबंधक निगराणीसाठी आयआयएम पुणे या संस्थेच्या कार्याची विशेष प्रशंसा करण्यात आलेली आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स अँड कॉमर्स इंडस्ट्रीतर्फे २०१७ आणि २०१९ च्या स्मार्ट पोलिसिंग पुरस्काराने दोनदा सन्मानित, तांत्रिक नवोपक्रमांसाठी काउंटर आयईडी इनोव्हेटर पुरस्काराने ५ वेळा सन्मानित करण्यात आले आहे..क्षमता निर्माण आयोगांतर्गत २०२६-२०२८ साठी संस्था 'उत्कृष्ट' म्हणून राष्ट्रीय मानक घोषित करण्यात आलेली आहे. सन २०२५ मध्ये रांची येथे झालेल्या ६८ व्या अखिल भारतीय पोलिस कर्तव्य परिषदेत आयोजित घातपातप्रतिबंधक (अँटी सॅबोटेज) स्पर्धेत संस्था रौप्य आणि कांस्य पदकांची विजेता ठरली आहे..सुधारित स्फोटक उपकरणांच्या धोक्यापासून सदा एक पाऊल पुढे राहून सुरक्षा दलांसह नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याहेतूने प्रशिक्षण पद्धतीला अधिकाधिक विकसित करणाऱ्या आयआयएम संस्थेसाठी हा पुरस्कार उत्कृष्टता केंद्राचा दर्जा आणखी बळकट करणारा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.