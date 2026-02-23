पिंपरी-चिंचवड

Talegaon Station News : सीआरपीएफ पुणेच्या आयआयएमला 'सर्वोत्तम प्रशिक्षण संस्था' पुरस्कार

सीआरपीएफ पुणे संचलित इन्स्टिटयूट ऑफ आयईडी मॅनेजमेंट संस्थेला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते 'सर्वोत्तम प्रशिक्षण संस्था' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
krishnakant pande and amit shaha

krishnakant pande and amit shaha

sakal

गणेश बोरुडे
Updated on

तळेगाव स्टेशन - सीआरपीएफ पुणे (तळेगाव दाभाडे समूह केंद्र) संचलित इन्स्टिटयूट ऑफ आयईडी मॅनेजमेंट संस्थेला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते 'सर्वोत्तम प्रशिक्षण संस्था' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
pune
award
Amit Shaha
CRPF

Related Stories

No stories found.