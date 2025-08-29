PCMC Cyber Fraud : स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणुकीच्या नावाखाली ६९ लाखांची फसवणूक; दोन आरोपी अटकेत

पिंपरी : स्टॉक मार्केटमध्ये अधिक परतावा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत आयटी अभियंत्याची ६९ लाख रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक केली. .फिर्यादीने ६९ लाख रुपये गुंतविल्यानंतर त्याला चार कोटी रुपयांचा नफा झाल्याचे सांगितले. पैसे काढायला गेल्यावर बॅंक खाते ब्लॉक झाल्याचे फिर्यादीच्या लक्षात आले. त्यावरून आपली फसवणूक झाल्याची तक्रार त्याने सायबर पोलिसांकडे नोंदविली..त्यानुसार पोलिसांनी ओडिसामधून सुधांशू साहु (वय ५४, शिक्षक, रा. ओडिसा), श्रीयांश इंटरप्रायजेस नावाने बॅंक खाते असलेल्या प्रमोद गरुड (रा. पवई, मुंबई) यांना अटक केली. गरुड हा कर सल्लागार असून त्यास बँकिंग व्यवहाराबाबत माहिती असल्याने त्याने हा गुन्हा केल्याचे निष्पन्न झाले. आरोपीच्या खात्याविरोधात एकूण १६ तक्रारी आहेत..याबाबत पुढील तपास पोलिस निरीक्षक रविकिरण नाळे हे करत आहेत. पोलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे, सह पोलिस आयुक्त शशिकांत महावरकर, अपर पोलिस आयुक्त सारंग आव्हाड, पोलिस उपआयुक्त गुन्हे डॉ. शिवाजी पावर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई करण्यात आली. सरकारी अभियोक्ता गिरीश बारगजे यांनी न्यायालयात बाजू मांडून आरोपीस पोलिस कोठडी मिळवून दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.