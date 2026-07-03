Ashadhi Wari : आषाढी वारीसाठी देहूनगरी सज्ज; वारीसाठी चांदीच्या नव्या रथाचे आकर्षण

देहू - आषाढी वारीसाठी जगद्गुरू संत श्री तुकाराम महाराज पालखी सोहळा सात जुलैला देहूतून पंढरपूरकडे प्रस्थान ठेवणार आहे. या पार्श्वभूमीवर संत तुकाराम महाराज संस्थानकडून पालखी सोहळ्याची जय्यत तयारी सुरू असून, यंदा प्रथमच नव्या चांदीच्या रथातून पालखी प्रस्थान करणार आहे. रथाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले असून, भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी देऊळवाडा परिसरात व्यापक सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात आली आहे, अशी माहिती पालखी सोहळाप्रमुख विक्रमसिंह महाराज मोरे यांनी दिली..यंदाच्या नव्या चांदीच्या रथाचे वजन पूर्वीच्या रथापेक्षा सुमारे ५०० किलोने कमी केले आहे. रथ तयार करण्यासाठी सुमारे २५० किलो चांदीचा वापर करण्यात आला असून, त्यामुळे यंदा पायी वारीत चांदीचा नवीन रथ आकर्षण ठरणार आहे. पालखी मार्गावर भाविकांना संत तुकाराम महाराजांच्या पादुकांचे दर्शन अधिक सुलभ व्हावे, यासाठी विशेष रचना करण्यात आली आहे. रथावर चार सीसीटीव्ही कॅमेरेही बसविले आहेत..विक्रमसिंह महाराज मोरे यांनी सांगितले, यंदाच्या पालखी सोहळ्यात सुमारे ४५० दिंड्या सहभागी होणार आहेत. भाविकांना पाणी, आरोग्य, वीज, रस्ते आदी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित शासकीय विभागांशी संस्थानने पत्रव्यवहार केला आहे. पालखी मार्गावर निवाऱ्यासाठी तंबू उभारण्यात येणार असून, अन्नदानासाठी आवश्यक साहित्याची खरेदी पूर्ण झाली आहे. तसेच टाळ, मृदंग, पखवाज, वीणा आणि पूजेचे साहित्यही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे..मानकरी, सेवेकरी आणि दिंडीप्रमुखांना आवश्यक सूचना पाठविण्यात आल्या आहेत. देऊळवाडा परिसराच्या स्वच्छतेसाठी ४२ कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले असून, सहा सुरक्षारक्षक तैनात करण्यात आले आहेत. पालखी प्रस्थानाच्या दिवशी महाद्वारातून दिंड्यांना प्रवेश दिला जाणार असून, तपोनिधी नारायण महाराज प्रवेशद्वारातून बाहेर पडण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी मुख्य परिसरात ३२ आणि वैकुंठस्थानी चार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत..मंदिराला रंगरंगोटी करण्यात आली असून, विद्युत रोषणाई आणि आकर्षक फुलांची सजावट करण्यात येणार आहे. तसेच अब्दागिरी आणि गरुडटक्के यांना पॉलिश करण्यात येणार आहे. पालखी सोहळ्यासाठी संस्थानकडून ‘गाथा’ही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यावेळी संस्थानचे अध्यक्ष जालिंदर महाराज मोरे, पालखी सोहळा प्रमुख विक्रमसिंह महाराज मोरे, लक्ष्मण महाराज मोरे, उमेश महाराज मोरे, विश्वस्त वैभव महाराज मोरे, गणेश महाराज मोरे, दिलीप महाराज मोरे आदी उपस्थित होते..कर्नाटकातून बैलजोड्यासंस्थानने गेल्या वर्षीपासून पालखी सोहळ्यातील रथाला बैलजोडी खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार यंदा कर्नाटकातील मुधोळ येथून दोन बैलजोड्या खरेदी केल्या असून, त्यांचे गुरुवारी देहूत आगमन झाले. चौघडा बैलगाडीसाठीही लवकरच स्वतंत्र बैलजोडी खरेदी करण्यात येणार असल्याची माहिती संस्थानने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.