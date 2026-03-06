पिंपरी-चिंचवड

Sant Tukaram Maharaj Beej : तुकोबारायांच्या नामघोषात देहूनगरी तल्लीन

संत तुकाराम महाराज यांचा ३७८ वा बीज सोहळा इंद्रायणी नदीच्या तीरावर भक्तिभाव, उत्साह आणि परंपरेनुसार साजरा झाला.
मुकुंद परंडवाल
देहू - संत तुकाराम महाराज यांचा ३७८ वा बीज सोहळा इंद्रायणी नदीच्या तीरावर भक्तिभाव, उत्साह आणि परंपरेनुसार साजरा झाला. टाळ-मृदंगाचा गजर आणि ‘तुकाराम...तुकाराम’ या अखंड नामघोषात गुरुवारी अवघी देहूनगरी दुमदुमली. वैकुंठगमन सोहळ्याची वेळ जवळ येताच दुपारी साडेबारा वाजता भाविकांनी नांदुरकीच्या वृक्षावर पुष्पवृष्टी केली.

