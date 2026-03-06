Sant Tukaram Maharaj Beej : तुकोबारायांच्या नामघोषात देहूनगरी तल्लीन

देहू - संत तुकाराम महाराज यांचा ३७८ वा बीज सोहळा इंद्रायणी नदीच्या तीरावर भक्तिभाव, उत्साह आणि परंपरेनुसार साजरा झाला. टाळ-मृदंगाचा गजर आणि ‘तुकाराम...तुकाराम’ या अखंड नामघोषात गुरुवारी अवघी देहूनगरी दुमदुमली. वैकुंठगमन सोहळ्याची वेळ जवळ येताच दुपारी साडेबारा वाजता भाविकांनी नांदुरकीच्या वृक्षावर पुष्पवृष्टी केली. .सकळिकांचें समाधान ।नव्हे देखिल्यावांचून ॥रूप दाखवीं रे आतां।सहस्रभुजांच्या मंडिता ॥शंखचक्रपद्मगदा।गरुडासहित ये गोविंदा ॥तुका म्हणे कान्हा ।भूक लागली नयनां ॥.संत तुकाराम महाराज यांच्या उपरोक्त अभंगातील ओव्यांप्रमाणे भक्तीत तल्लीन झालेल्या वारकऱ्यांनी हा सदेह वैकुंठगमन सोहळा ‘याचि डोळां’ अनुभवला.बीज सोहळ्याच्या दिवशी संत तुकाराम महाराज मुख्य देऊळवाड्यात पहाटे तीन वाजता काकडा आरती झाली. पहाटे चार वाजता संस्थानचे अध्यक्ष जालिंदर महाराज मोरे यांनी सपत्नीक विठ्ठलरखुमाईची महापूजा केली..संत तुकाराम महाराज शिळा मंदिरातील महापूजा संस्थानचे विश्वस्त लक्ष्मण महाराज मोरे, दिलीप महाराज मोरे यांच्या हस्ते झाली. तर, पहाटे सदेह वैकुंठ गमनस्थान मंदिरात संत तुकाराम महाराज यांच्या मूर्तीची महापूजा विश्वस्त उमेश महाराज मोरे यांच्या हस्ते करण्यात आली.संत तुकाराम महाराज यांच्या पादुका सकाळी दहा वाजता शेजघरातून मुख्य विठ्ठलरखुमाई मंदिरात आणण्यात आल्या. पाद्यपूजेनंतर भजनी मंडपात फुलांनी सजवलेल्या पालखीत या पादुका ठेवल्या..लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत पालखीने वैकुंठ गमनस्थान मंदिराकडे प्रस्थान ठेवले. पालखीपुढे सनई-चौघडे, ताशे, नगारे, अब्दागिरी आणि टाळकरी होते.पालखीपुढे मानाची कल्याणकरांची दिंडी होती. रस्त्यावर दुतर्फा भाविक दर्शनाठी उभे होते. यानंतर वैकुंठ गमनस्थान मंदिरासमोर संस्थानचे माजी अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ कीर्तनकार बापूसाहेब महाराज मोरे यांचे संत तुकाराम महाराज वैकुंठगमन सोहळ्यावरील.‘घोटवीन लाळ ब्रह्मज्ञान्या हातीं ।मुक्ता आत्मस्थिती सांडवीन ।।ब्रह्मभूत काया होतसे कीर्तनीं ।भाग्य तरी ऋणी देव ऐसा ।।या अभंगावर कीर्तन झाले. दुपारी साडेबाराची वेळ जवळ येऊ लागली, तशी ‘तुकाराम तुकाराम’ नामाचा गजर सुरू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.