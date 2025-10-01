पिंपरी-चिंचवड

Pimpri-Chinchwad Traffic : ‘डिलिव्हरी बॉइज’कडून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन, स्वतःबरोबरच अन्य नागरिकांचाही जीव धोक्यात

Road Safety : डिलिव्हरी बॉयद्वारे तरुणांना रोजगार मिळत असला तरी वाहतूक आणि सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवले जात असून, यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
काळेवाडी : ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइटमुळे डिलिव्हरी बॉयच्या माध्यमातून गरजू तरुणांना रोजगार मिळाला आहे. तसेच ग्राहकांनाही आपल्याला हव्या त्या वस्तू घरपोच मिळत आहेत. मात्र, डिलिव्हरी बॉइजकडून वाहतूक व सुरक्षेचे मूलभूत नियम डावलले जात असल्याचे दिसून येत आहे. ‘डिलिव्हरी बॉय’ स्वतः बरोबरच अन्य नागरिकांचाही जीव धोक्यात टाकत असल्याचे दिसून येत आहे.

