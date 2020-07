-हातात दमडी नसताना थकीत हप्ते भरायचे कुठून 

भोसरी : कुटुंबाचा गाडा हाकण्यासाठी फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेऊन टेम्पो, रिक्षा अथवा इतर वाहन घेतले. त्यातून मिळणाऱ्या भाड्यावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू होता. मात्र, लॉकडाऊनमुळे मागील काही महिन्यात फायनान्सचे हफ्ते भरणे शक्‍य झाले नाही. अशातच काही फायनान्स कंपन्यांनी कर्जाची थकीत रक्कम भरण्याचा तगादा लावत कर्जदारांची वाहने उचलण्यास सुरवात केल्याने हप्ते थकलेल्या वाहनमालकांचे धाबे दणाणले आहेत. थकलेली सर्व रक्कम भरण्यास फायनान्स कंपनीद्वारे सांगितले जात आहे. एक हप्ता भरण्यासाठी हातात दमडी नसताना सर्व रक्कम कशी भरायची असा प्रश्न या कर्जदारांपुढे उभा ठाकला आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी मार्च महिन्यात सर्वत्र लॉकडाऊन लागू केल्याने सर्व व्यवहार ठप्प झाले. जून महिन्यापर्यंत लॉकडाऊन सुरूच राहिल्याने चाकरमाने आणि व्यावसायिकांचे कंबरडेच मोडले. जुलै महिन्यात काहीप्रमाणात लॉकडाउन शिथिल होताच फायनान्स कंपन्यांनी थकीत हप्त्यांपोटी वाहने उचलून घेऊन जाण्याचा धडाका लावल्याने कर्जाने वाहने घेतलेल्या आणि हप्ते थकलेल्या वाहन मालकांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. दरम्यान, लॉकडाउन शिथिल झाल्याने आपले वाहन एखाद्या खासगी कंपनीत लावून थोडेफार पैसे मिळविण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या अशा वाहन मालकाचे वाहनच उचलून नेल्याने कर्जधारकांपुढे रोजीरोटीचा प्रश्न उभा राहिला आहे. वाहने उचलल्यानंतर थकीत रकमेसह सर्वच उर्वरित रक्कम भरण्याचा तगादा फायनान्स कंपन्यांकडून लावला जात आहे. त्यातच चेक बाऊंसिंगचे चार्जेस, वाहने उचलण्याचे चार्जेस, वाहने लावण्याचे भाडेही कर्जधारकाकडून वसूल केले जात आहेत. वाहने उचलल्यानंतर कंपनीकडे जमा केल्यावर सात दिवसाच्या आत रक्कम न भरल्यास अशी वाहने लिलावात काढण्यात येत आहेत. त्यामुळे आताच्या परिस्थितीत एकत्रित रक्कम आणायची कुठून असा प्रश्न कर्जधारकांपुढे निर्माण झाला आहे. फायनान्स कंपन्यांनी सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता वाहने उचलण्याची कारवाई न करण्याची मागणी वाहन कर्जधारकांमधून होत आहे. अशा कर्जदारांची मोठी संख्या

शहरात फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जाने वाहने घेऊन विविध व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्या मोठ्याप्रमाणात आहे. मात्र, लॉकडाऊनमुळे हाताला कामच नसल्याने गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून ही वाहने रस्त्यावरच उभी आहेत. त्यामुळे या वाहनांच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न न मिळाल्याने काही वाहन कर्जधारकांना फायनान्स कंपन्यांचे हप्ते भरता आलेले नाहीत. मी डिसेंबर 2018 मध्ये एका फायनान्सद्वारे टेम्पो विकत घेतला होता. हा टेम्पो एका खासगी कंपनीत वस्तूंच्या डिलिव्हरीसाठी लावला होता. मार्च महिन्यांपासून काम बंद असल्याने फायनान्स कंपनीचे हप्ते भरता आले नाहीत. त्यामुळे फायनान्स कंपनीने माझा टेम्पो सोमवारी (ता.27) उचलून नेला असून आता फायनान्स कंपनीने थकीत हप्त्यांसह उर्वरित सर्व हप्ते, त्यावरील व्याज, चेक बाऊंसिंगचे चार्जेस याचे 95 हजार रुपये तसेच संबंधित वाहन गोडाऊनमध्ये उभे करण्यासाठीचे 15 हजार असे एकूण एक लाख दहा हजार रुपये भरण्यास सांगितले आहे. चिखली पोलिस ठाण्यातही आमची तक्रार घेतली नाही. गेल्या दोन दिवसांपासून टेम्पो सोडविण्यासाठी व्याजाने रक्कम घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. टेम्पो घेऊन गेल्याने रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. -अमोल खवळे, टेम्पो चालक, ओटा स्किम निगडी उचललेले वाहन कंपनीकडे जमा केल्यास संपूर्ण थकीत रक्कम भरल्यानंतर वाहन कर्जधारकाला पुन्हा दिले जाते. सात दिवसात रक्कम भरल्यास वाहन लिलावासाठी पाठविले जाते. मात्र, वरील संबंधित कर्ज धारकाकडून दोन-तीन हप्त्यांची रक्कम घेऊन टेम्पो कर्जधारकाला देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. यासाठी कंपनीकडे मेल पाठविला आहे. कंपनीद्वारे होकार आल्यास पुढची प्रक्रिया केली जाईल. -कंपनीचे थकीत कर्ज वसुली पथकाचे व्यवस्थापक फायनान्स कंपन्यांनी कर्जाने दिलेली वस्तू कर्ज थकविल्याने उचलून नेल्यास याची तक्रार घेण्याचा पोलिसांना अधिकार नाही. त्यामुळे टेम्पो उचलून नेल्याची तक्रार पोलिस ठाण्यात घेतली नाही. यासाठी थकीत कर्जधारकाला न्यायालयात दाद मागावी लागेल. -सतीश माने, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, चिखली पोलिस ठाणे.

