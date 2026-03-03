Sant Tukaram Maharaj Beej : देहूत वैष्णवांची मांदियाळी! बीज सोहळ्यासाठी विविध भागांतून दिंड्या दाखल

देहू - संत तुकाराम महाराज बीज सोहळा गुरुवारी (ता. ५) होत असून, त्यात सहभागी होण्यासाठी राज्यभरातून भाविक देहूत दाखल झाले आहेत. त्यांच्यासाठी संत तुकाराम महाराज संस्थान आणि देहू नगरपंचायतीने विविध सोयीसुविधा पुरविल्या आहेत. येथे आलेल्या दिंड्यांतील भाविकांमुळे इंद्रायणी नदीचा काठ फुलून गेला आहे..या सोहळ्याबाबत संत तुकाराम महाराज संस्थानचे अध्यक्ष जालिंदर महाराज मोरे आणि दिलीप महाराज मोरे म्हणाले, ‘संस्थानच्या वतीने मुख्य देऊळवाडा आणि वैकुंठगमन स्थान येथील मंदिरांची विद्युत रोषणाई व रंगरंगोटी करण्यात आली आहे. मंदिरालगतचा परिसर अतिरिक्त कर्मचारी नेमून स्वच्छ करण्यात आला आहे.मुख्य देऊळवाड्यात ३२ सीसीटीव्ही बसविण्यात आले असून, वैकुंठगमन स्थान मंदिर परिसरातही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. बीज सोहळ्याच्या कार्यक्रमांना गुरुवारी (ता.५) पहाटेपासून सुरुवात होणार आहे.’.अशी आहे तयारीदेहू नगरपंचायतीच्या वतीने गाव तसेच इंद्रायणी नदी घाट परिसराची स्वच्छतामाळवाडी, देहू, विठ्ठलवाडी आणि गाथा मंदिर परिसरात औषध फवारणीभाविकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी २४ तास पाणीपुरवठा तसेच टँकरची व्यवस्थादेऊळवाडा आणि वैकुंठगमन स्थान परिसरात चोख पोलिस बंदोबस्तपीएमपी बससाठी गावाबाहेर वाहनतळमहावितरणकडून २४ तास अखंड वीजपुरवठा सुरू ठेवणारकोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी विशेष पथक तैनातप्राथमिक आरोग्य केंद्रात चोवीस तास वैद्यकीय सेवा उपलब्ध.बीज सोहळ्यादिवशीचे कार्यक्रमपहाटे ३ वाजता : मुख्य देऊळवाड्यात काकड आरतीपहाटे ४ वाजता : श्री पूजा व संत तुकाराम महाराज शिळा मंदिरात महापूजा, संस्थान अध्यक्ष, विश्वस्त, वंशज व वारकरी यांच्या हस्तेपहाटे ४.३० : विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात महापूजापहाटे ६.०० : वैकुंठगमन स्थान येथील संत तुकाराम महाराज मंदिरात महापूजासकाळी १० : वैकुंठगमन स्थान मंदिराकडे पालखी मार्गस्थसकाळी १० ते दुपारी १२ : वैकुंठगमन सोहळ्यावर देहूकर महाराज यांच्यावतीने कीर्तनदुपारी १२.३० : वैकुंठगमन स्थान येथून पालखीचे मुख्य देऊळवाड्यात आगमनरात्री : पारंपरिक फड व दिंड्यांकडून कीर्तन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.