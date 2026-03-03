पिंपरी-चिंचवड

Sant Tukaram Maharaj Beej : देहूत वैष्णवांची मांदियाळी! बीज सोहळ्यासाठी विविध भागांतून दिंड्या दाखल

संत तुकाराम महाराज बीज सोहळा गुरुवारी (ता. ५) होत असून, त्यात सहभागी होण्यासाठी राज्यभरातून भाविक देहूत दाखल झाले आहेत.
देहू - संत तुकाराम महाराज बीज सोहळा गुरुवारी (ता. ५) होत असून, त्यात सहभागी होण्यासाठी राज्यभरातून भाविक देहूत दाखल झाले आहेत. त्यांच्यासाठी संत तुकाराम महाराज संस्थान आणि देहू नगरपंचायतीने विविध सोयीसुविधा पुरविल्या आहेत. येथे आलेल्या दिंड्यांतील भाविकांमुळे इंद्रायणी नदीचा काठ फुलून गेला आहे.

