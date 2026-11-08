Diwali Festival: लक्ष्मीपूजनाच्या खरेदीचा उत्साह ;शहरातील बाजारपेठांत फुलांसह पूजासाहित्याला मागणी

पिंपरी: लक्ष्मीपूजनासाठी लागणारे साहित्य, विविध प्रकारची फुले, हार, आंब्याची पाने, झेंडूची फुले, रांगोळी, पणत्या आदी साहित्य खरेदी करण्यासाठी नागरिकांनी बाजारपेठांत गर्दी केली होती. शहरातील प्रमुख बाजारपेठांसह रस्त्याच्या कडेला उभारण्यात आलेल्या फुलांच्या आणि पूजासाहित्याच्या दुकानांमध्ये दिवसभर ग्राहकांची वर्दळ पाहायला मिळाली. .दिवाळीच्या मुख्य सणाला उद्या रविवारपासून नरक चतुर्दशीने प्रारंभ होणार आहे. नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी-कुबेर पूजन, दीवाळी पाडवा आणि भाऊबीज असा हा चार दिवसांचा मुख्य सोहळा सुरू होत आहे. दीपोत्सवातील एक महत्त्वाचा सण म्हणजे लक्ष्मीपूजन. लक्ष्मीपूजनाला घरोघरी पूजा केली जाते. .लक्ष्मीपूजनासाठी लागणारी लक्ष्मीची मूर्ती, साळीच्या लाह्या, बत्तासे, वेगवेगळे रंग, रांगोळी, लक्ष्मीपट्टी स्टिकर आदी साहित्य खरेदीसाठी नागरिकांनी शनिवारी बाजारपेठेत गर्दी केली होती. पूजासाहित्याबरोबरच कपडे, फुले आदी साहित्य खरेदीसाठी नागरिक मोठ्या संख्येने बाहेर पडले होते. खरेदीची लगबग सकाळपासूनच दिसून येत होती. सायंकाळच्या सुमारास बाजारपेठेतील गर्दीत आणखी वाढ झाली. कुटुंबासह खरेदीसाठी आलेल्या नागरिकांमुळे बाजारपेठांमध्ये दिवाळीचा उत्साह दिसून येत होता..पूजनाचा मुहूर्तशुभ, लाभ आणि अमृत मुहूर्तावर लक्ष्मीपूजन करण्याची व्यापारीवर्गात परंपरा आहे. त्यानुसार अनेक व्यावसायिकांनी पूजनाचे नियोजन केले आहे. सायंकाळी ५.५० ते रात्री १० या कालावधीत लक्ष्मीपूजन करता येणार आहे. व्यापारी प्रतिष्ठानांसह घराघरांत लक्ष्मीपूजन होणार असल्याने बाजारपेठांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे..केरसुणीला मागणी वाढलीदिवाळीत केरसुणी खरेदी करण्यालाही विशेष महत्त्व आहे. लक्ष्मीपूजनाला लक्ष्मीची पूजा केली जाते. ग्रामीण भागासह शहरी भागातही दिवाळी सणाला केरसुणीचे महत्त्व आहे. लक्ष्मी घरात आणल्यानंतर हळद-कुंकू लावून पूजा करण्याची परंपरा कायम आहे. केरसुणीला लक्ष्मी मानण्यात येते. त्यामुळे केरसुणीला मागणी वाढली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.