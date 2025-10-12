ST Bus : दिवाळीनिमित्त एसटीच्या ५८९ जादा गाड्या, प्रवाशांसाठी विशेष सोय

पिंपरी : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एस.टी.) दिवाळीनिमित्त पुणे विभागातून ५८९ जादा गाड्या सोडणार आहे. १५ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर दरम्यान या गाड्या सोडण्यात येतील.वल्लभनगर आगारातून सर्वाधिक ३९६ गाड्या सोडण्यात येतील. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रवाशांची सोय झाली आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशातून शिक्षण, व्यवसाय आणि कामानिमित्त अनेक जण पिंपरी चिंचवड, पुण्यात स्थायिक झाले आहेत. दिवाळीत शाळा, महाविद्यालयांसुट्टी नसल्यामुळे लोक हमखास त्यांच्या गावी जातात. .सुरक्षित पर्याय म्हणून एसटी बसला प्राधान्य दिले जाते. दिवाळीत प्रवासशांची होणारी गर्दी लक्षात घेता पुणे विभागातील वल्लभनगर आगारातून ३९६, स्वारगेट आगारातून ११३, तर शिवाजीनगर आगारातून ८० गाडा सोडण्यात येतील. पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतही गाड्या सोडण्यात येतील. यंदा खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाऐवजी पिंपरी चिंचवड शहरातील एच.ए. मैदानात पार्किंगची सुविधा उपलब्ध असेल. या गाड्या पिंपरी चिंचवड आगारातून सुटतील..Pune Health News : कोथरूडमध्ये साथीचा उगम अद्याप अज्ञात, पाणी दूषित असल्याची शक्यता.एसटी महामंडळाच्या लालपरी, शिवशाही, शिवनेरी, शिवाई अशा विविध आरामदायी बस प्रवाशांच्या सेवेत असल्यामुळे नागरिकांचा एसटी बसने प्रवास करण्याकडे कल वाढत चालला आहे. दिवाळीनिमित्त सोडण्यात येणाऱ्या जादा बसचे आरक्षण सुरु झाले आहे. एसटीच्या बसस्थानकांवर, अधिकृत खासगी आरक्षण केंद्रावर आणि ऑनलाइन www.msrtc.gov.in आणि www.msrtcors.co.in या संकेतस्थळावर आरक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुण देण्यात आली आहे..कोणाला किती तिकीट?एसटी महामंडळाच्या विविध योजनांद्वारे नागरिकांना तिकीट दरात सवलत दिली आहे. चार वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांना तिकीट नाही. १२ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना अर्ध तिकीट आहे. तसेच १२ ते ६० वर्षांपर्यंत सर्वांना पूर्ण तिकीट आहे. ६० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना अर्धे तिकीट आहे. तर ७५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास करता येणार आहे. महिलांना अर्धे तिकीट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.