पिंपरी-चिंचवड

ST Bus : दिवाळीनिमित्त एसटीच्या ५८९ जादा गाड्या, प्रवाशांसाठी विशेष सोय

Pune Travel : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे विभागातील प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी एसटी महामंडळाने १५ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर दरम्यान ५८९ जादा गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे; सर्वाधिक ३९६ गाड्या वल्लभनगर आगारातून सुटतील.
ST Bus

ST Bus

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एस.टी.) दिवाळीनिमित्त पुणे विभागातून ५८९ जादा गाड्या सोडणार आहे. १५ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर दरम्यान या गाड्या सोडण्यात येतील.वल्लभनगर आगारातून सर्वाधिक ३९६ गाड्या सोडण्यात येतील. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रवाशांची सोय झाली आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशातून शिक्षण, व्यवसाय आणि कामानिमित्त अनेक जण पिंपरी चिंचवड, पुण्यात स्थायिक झाले आहेत. दिवाळीत शाळा, महाविद्यालयांसुट्टी नसल्यामुळे लोक हमखास त्यांच्या गावी जातात.

Loading content, please wait...
Travel
pune
st bus
st bus employee
Diwali

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com