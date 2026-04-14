Babasaheb Ambedkar Jayanti : भीमसागर नतमस्तक! अभिवादनासाठी हजारो अनुयायांची गर्दी

पिंपरी - भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती शहरात मंगळवारी विविध उपक्रमांनी साजरी झाली. पिंपरी चौकातील डॉ. बाबासाहेबांच्या पुतळ्यावर हेलिकॉप्टरद्वारे पुष्पवृष्टी करण्यात आली. शहरात दिवसभरात दुचाकी रॅली, पुस्तक प्रदर्शन, व्याख्यानांसह मिरवणुकीतून हजारो भीमसैनिकांनी निळे झेंडे हातात घेऊन 'जय भीम'चा नारा दिला, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर दिवसभरात हजारो अनुयायांनी नतमस्तक होत कृतज्ञता व्यक्त केली..पांढऱ्या साड्या, निळे फेटे आणि हातात निळे झेंडे अशा पारंपरिक व भीमशक्तीचे प्रतीक असणाऱ्या पेहरावात महिलांनीही डॉ. बाबासाहेबांचा नामघोष करीत रॅलीत भाग घेतला. महामानवाच्या पुतळ्यास अभिवादन करण्यासाठी पिंपरीत सकाळपासूनच अनुयायांच्या रांगा लागल्या होत्या. चौकात लावण्यात आलेले पुस्तकांचे स्टॉल आणि विविध वस्तू, खेळणी विक्रेत्यांची गर्दी आणि हजारो अनुयायांच्या उपस्थितीने शहर-उपनगरांच्या परिसरात चैतन्य संचारले होते..शहरात अनेक ठिकाणी निळ्या रंगाचे झेंडे, फलक आणि पताका लावून परिसर सजवण्यात आला आहे. ठिकठिकाणी स्वागत कमानी लावून विद्युत रोषणाई करण्यात आली. मिरवणुकीसाठी डीजे लावण्यात आला होता. मोरवाडीत व्यासपीठ उभारुन १५ फूट उंचीची मूर्ती सजवण्यात आली होती. मध्यरात्रीपासूनच अनुयायांचा उत्साह ओसांडून वाहत होता. पिंपरीतील आणि दापोडीतील बाबासाहेबांच्या पुतळा परिसरात भीमसैनिकांची गर्दी झाली होती.पुस्तक वाचनापासून रक्तदान आणि विविध अनोख्या उपक्रमांनी भीमसैनिकांनी अभिवादन केले. बॅज, चमकी, माथापट्टी, गळ्यातील पट्टा, निळे फेटे यांना तरुणाईकडून मागणी होती. महानगरपालिकेच्या वतीने आयोजित विचार प्रबोधन पर्वात पारंपारिक 'तारपा' नृत्यासह अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम शहरात आयोजित करण्यात आले. 'गीत परिवर्तनाचे' हा समाज जागृतीपर गीतांचा कार्यक्रमही यानिमित्त रंगला. सायंकाळच्या सुमारास राजमुद्रेची ५० फुटी प्रतिकृती, महापुरुषांचे पुतळे यांची मिरवणूक काढण्यात आली..हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टीपिंपरी येथील भीमसृष्टी परिसरातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यावर एकता कर्मचारी संघटनेच्या वतीने हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून पुष्पवृष्टी करत अनोखी मानवंदना देण्यात आली, तसेच पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय इमारतीमधील डॉ. बाबासाहेब यांच्या प्रतिमेस, भीमसृष्टी तसेच एच. ए. कॉलनी आणि दापोडी येथील पुतळ्यास महापौर रवी लांडगे तसेच महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले..ठिकठिकाणी अन्नदानशहरात ठिकठिकाणी अन्नदानाचे उपक्रम राबविण्यात आले. विविध मित्र मंडळे, संस्था आणि भीम अनुयायांकडून केळी, साबुदाणा खिचडी, लिंबू सरबत, चहा, थंड ताक व पिण्याच्या पाण्याची सेवा आणि भोजनाचे वाटप केले. तसेच रक्तदान शिबिर, गरजू महिलांना साडी वाटप, अनाथाश्रमात अन्नदान असे समाजोपयोगी उपक्रमही शहरात राबवले. पिंपरी येथील अँथिया ज्येष्ठ नागरिक संघाच्यावतीने डॉ. आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. या वेळी सुमारे ४० ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित होते..भारतीय संविधान ग्रंथाला मागणीडॉ. बाबासाहेबांच्या जयंती उत्सवानिमित्त अनुयायी व वाचकांनी डॉ. आंबेडकरांच्या कार्य, विचारांचा स्वीकार करण्यासाठी त्यांनी लिहिलेल्या व त्यांच्यावर लिहिलेल्या पुस्तकांचे वाचन करून त्यांना अभिवादन केले. यात प्रामुख्याने 'भारतीय संविधान' या ग्रंथाच्या दोनशेपेक्षा अधिक प्रतींची विक्री झाली. वर्षभरापेक्षा या दिवशी या पुस्तकाला तिपटीने मागणी असल्याचे नाशिकहून आलेल्या सागर जराड या पुस्तक विक्रेत्याने सांगितले. यात प्रामुख्याने 'पाकिस्तान अर्थात भारताची फाळणी', 'पुणे करार', 'संविधान सभेतील वादविवाद', 'बुद्ध आणि कार्ल मार्क्स' या पुस्तकांनाही मागणी होती, असे जराड म्हणाले.