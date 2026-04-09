Pimpri News : हक्काच्या घराचे स्वप्न उद्योगनगरीत पूर्ण; ‘पीएमआरडीए’मुळे एक हजार कुटुंबांना घरकुल

पिंपरी - 'मी पिंपरी चिंचवड शहरात १५ वर्षांपासून राहतो. दुचाकी दुरुस्ती करतो. स्वत:चे घर असावे, हे स्वप्न होते. पण, किमतीमुळे ते शक्य नव्हते. 'पीएमआरडीए'च्या लॉटरीत पहिल्यांदाच अर्ज केला अन् माझ्या घराचे स्वप्न पूर्ण झाले,' अशी भावना शेषेराव रासवे यांनी व्यक्त केली. हे प्रातिनिधिक उदाहरण असले, तरी बुधवारी एक हजार २९ जणांचे घराचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे..पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) पेठ क्र. १२ आणि ३०-३२ मधील गृहयोजनेतील एक हजार २९ सदनिकांची संगणकीय सोडत बुधवारी पार पडली. स्वत:चे घर मिळाल्याचे जाहीर होताच आकुर्डी येथील ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृहात उपस्थितांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तरळले. महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, जमीन व मालमत्ता विभाग सहआयुक्त पूनम मेहता आणि प्रशासन सहआयुक्त रुपाली आवले-डंबे यांच्या हस्ते ही सोडत काढण्यात आली. सहआयुक्त पूनम मेहता यांनी करून सोडत प्रक्रियेची माहिती दिली व तांत्रिक बाबी स्पष्ट केल्या..ज्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण झाले, त्यांना कर्जप्रकरणे व इतर कार्यालयीन बाबींसाठी प्रशासन सर्वतोपरी सहाय्य करेल. केवळ आर्थिक अडचणींमुळे कोणाचेही स्वप्न अपूर्ण राहू नये, याची काळजी घेतली जाईल.- डॉ. अभिजित चौधरी, महानगर आयुक्त, 'पीएमआरडीए'.घरासाठी मी आतापर्यंत अनेकदा अर्ज केला. मात्र, यावेळी मला घर मिळाले याचा खूप आनंद होत आहे.- अनिल साळुंखे, लाभार्थी.