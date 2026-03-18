Pimpri News : जुने वाहन चालविणे महागणार; पर्यावरण करात दुपटीने वाढ, मालकांना भुर्दंड

पिंपरी - शासनाने एक एप्रिल पासून पर्यावरण करात दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुचाकी वाहनांवरील पर्यावरण कर दोन हजार रुपयांवरून वाढवून चार हजार रुपये करण्यात आला आहे.तर पेट्रोलवरील हलक्या मोटार वाहनांसाठीचा म्हणजे कारसाठीचा पर्यावरण कर तीन हजार रुपयांवरून सहा हजार रुपये करण्यात आला. तर डिझेल कारवरील कर साडेतीन हजार रुपयांवरून सात हजार रुपये करण्यात आला आहे. .याबाबत विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा झाली. याची अंमलबजावणी एक एप्रिलपासून होणार आहे. जुन्या वाहनांमुळे प्रदूषणात वाढ होऊ नये म्हणून परिवहन कार्यालयामार्फत २०१० पासून पर्यावरण कर आकारला जात आहे.जुन्या वाहनांचा पर्यावरण कर भरून घेताना त्या वाहनामुळे प्रदूषण होत नाही ना, याची खात्री करून घेतली जाते. तसेच, सुरक्षित वाहतुकीसाठीचे निकष ते पूर्ण करीत असेल, तरच हा कर भरून घेतला जातो..मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिक डिझेल वाहनांना (पिवळी नंबरप्लेट) आठ वर्षांनी, तर आठ वर्षांनंतर दरवर्षी पर्यावरण कर भरावा लागतो. मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक करणारी व्यावसायिक पेट्रोल आणि सीएनजी वाहनांना (पिवळी नंबरप्लेट) आणि खासगी वाहनांना १५ वर्षांनंतर पर्यावरण कर भरून फिटनेस प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर दर पाच वर्षांनी पर्यावरण कर भरावा लागतो..कोणत्या वाहनाला किती कर?वाहनाचा प्रकार - सध्याचे शुल्क - नवे शुल्कदुचाकी - २००० - ४०००तीनचाकी - ७५० - १५००मालवाहतूक हलकी वाहने - २५०० - ५०००चारचाकी (पेट्रोल) - ३००० - ६०००चारचाकी (डिझेल) - ३५०० - ७०००.आकडे बोलतात३७,४३८ - २०२५-२६ आर्थिक वर्षात पुनर्नोंदणी झालेली पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन विभागातील वाहने१,११,३०,८३६ - आरटीओने आकारलेला दंड८,४५,५९,४५९ - आरटीओला मिळालेला कर९,५६,९०,००० - आरटीओला मिळालेले एकूण उत्पन्न (आकडे रुपयांमध्ये) .शासनाने पर्यावरण करतात वाढ केल्यामुळे जुनी वाहने असणाऱ्यांना आर्थिक फटका बसणार आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या किमती स्थिर नाहीत, आता करातदेखील वाढ केली आहे. त्यामुळे व्यवसाय करणे वघड झाले आहे.- राकेश कांबळे, वाहनचालक.