पिंपरी-चिंचवड

Hinjewadi Accident : मद्यधुंद चालकाने तीन भावंडांना चिरडले; हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये बसचा अपघात, दोन पादचारी जखमी

आयटी कर्मचाऱ्यांना घेऊन जाणाऱ्या मद्यधुंद चालकाने भरधाव बस थेट पदपथावर चढवली. त्याखाली चिरडून दोन बहिणी आणि भाऊ अशी तीन सख्खी भावंडे मृत्युमुखी पडली.
priya prasad, archi prasad and suraj prasad

priya prasad, archi prasad and suraj prasad

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिंजवडी - आयटी कर्मचाऱ्यांना घेऊन जाणाऱ्या मद्यधुंद चालकाने भरधाव बस थेट पदपथावर चढवली. त्याखाली चिरडून दोन बहिणी आणि भाऊ अशी तीन सख्खी भावंडे मृत्युमुखी पडली. सोमवारी (ता. १) सायंकाळी पावणेसहाच्या सुमारास हिंजवडीतील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाजवळील पंचरत्न चौकात ही दुर्घटना घडली. एकाच कुटुंबातील तीन भावंडांचा मृत्यू झाल्याने हिंजवडी परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Loading content, please wait...
crime
death
Hinjewadi
children
bus accident
drunk drivers
pedestrian
it park

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com