RMC Plant Seal : उद्योगनगरीतील १४ ‘आरएमसी’ सील; वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी कारवाई

पिंपरी - शहरातील वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेने उपद्रव शोध पथके नियुक्त केली आहेत. या पथकांच्या विशेष मोहिमेत २२ रेडीमिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पांची तपासणी झाली. यातील १४ प्रकल्प पर्यावरणीय नियम व मार्गदर्शक सूचनांच्या उल्लंघनाबद्दल 'सील' करण्यात आले..बांधकाम व औद्योगिक आस्थापनांकडून होणाऱ्या धूळकणांच्या प्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून १७ ऑक्टोबर २०२५ च्या पत्रान्वये आरएमसी प्रकल्प संचालनासंबंधी मार्गदर्शक सूचना आणि नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सातत्याने कारवाई सुरू आहे. त्याअंतर्गत पथकांद्वारे पाहणी केली जाते. उपाययोेजनांबाबत सूचना दिल्या जातात. नियमांचे पालन केले नाही तर कारवाईचा इशाराही आरएमसी चालक-मालकांना देण्यात आला..प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची भूमिका- 'ऑरेंज' वर्गवारीनुसार सर्व परवानग्या बंधनकारक- शाळा, रुग्णालये, न्यायालयांपासून २०० मीटर व निवासी भागापासून किमान ५० मीटर अंतर राखावे- संपूर्ण प्रकल्प बंदिस्त व कच्चा माल, सिलो, कन्व्हेयर, लोडिंग-अनलोडिंग व मिक्सिंग युनिट आच्छादित ठेवणे बंधनकारक- नियमित पाणी फवारणी, धूळ संकलन प्रणाली व हरित पट्टा निर्माण करणे अनिवार्य- पक्के अंतर्गत रस्ते, नियमित साफसफाई व सर्व स्थानांतरण बिंदू बंदिस्त ठेवणे आवश्यक- टायर धुण्याची व्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे व जीपीएस प्रणाली अनिवार्य, वाहने स्वच्छ करूनच बाहेर सोडावीत- कच्चा माल बंदिस्त ठिकाणी ठेवणे व कन्वेयर बेल्ट झाकलेले असणे आवश्यक- वायू प्रदूषण नियंत्रणाच्या पीएम १० व पीएम २.५ मानकांचे पालन करणे बंधनकारक- सांडपाणी प्रक्रिया व पुनर्वापर अनिवार्य आहे, इतरत्र सांडपाणी सोडण्यास मनाई- ध्वनी व घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन करणे बंधनकारक- औद्योगिक क्षेत्राबाहेरील प्रकल्प सकाळी ६ ते रात्री १० पर्यंतच कार्यान्वित असावेत.तपासणीत आढळलेल्या त्रुटीधूळ नियंत्रणासाठी आवश्यक यंत्रणा नसणेपरिसरात पाण्याची फवारणी न करणेसाहित्य उघड्यावर साठवणेधूळ नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा अभावआरएमसी प्रकल्प चालकांना सूचनाहवा गुणवत्ता निरीक्षण प्रणाली तातडीने बसवापाण्याची नियमित फवारणी करासंपूर्ण प्रकल्पाभोवती छत उभाराधूळ नियंत्रणासाठी योग्य उपाययोजना करा .पालिका पर्यावरण विभागाची भूमिकाशहरातील वायू गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विविध स्तरांवर उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. औद्योगिक व बांधकाम प्रकल्पांमधून होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष मोहिमा हाती घेतल्या आहेत. नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण आणि पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी कारवायांना पुढील काळातही अधिक गती दिली जाणार आहे..शहरातील वायू प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण मिळविण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. बांधकाम व औद्योगिक प्रकल्पांनी पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन करणे अत्यावश्यक आहे. कोणत्याही प्रकारचा नियमभंग व प्रदूषण करणाऱ्यांवर सातत्याने कारवाई केली जाईल.- डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, महापालिका.